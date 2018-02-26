به گزارش خبرنگار مهر، ابوالفضل حسن بیگی شامگاه دوشنبه در نشست هم‌اندیشی و همفکری با اساتید و طلاب زن حوزه علمیه خواهران دامغان به میزبانی سالن اجتماعات این حوزه، ضمن بیان اینکه شکل‌گیری حوزه علمیه خواهران دارای برکات فراوانی برای جامعه است، تأکید کرد: اگر حوزه‌های علمیه ما تقویت شوند، شاهد رشد در فعالیت‌های فرهنگی و پژوهشی در جامعه خواهیم بود.

وی افزود: یکی از امتیازات وجود حوزه‌های علمیه خواهران این است که هرروز شاهد توسعه فعالیت‌های بانوان در حوزه‌های مختلف معنوی و علمی هستیم و جامعه ما از شاخص‌های ممتاز حوزه‌های علمیه خواهران تغذیه خواهد شد.

عضو خانه ملت اضافه کرد: حوزه‌های علمیه از برکات انقلاب اسلامی ایران است و از سویی حوزه‌های علمیه خواهران سبب وجود ارتقاء معرفتی دینی در بین خانواده‌ها شده و باید بیش از گذشته گسترش یابد.

نگاه مثبت مجلس به حوزه‌های علمیه

حسن بیگی بابیان اینکه حوزه‌های علمیه خط مقدم مقابله با تهاجم فرهنگی دشمنان هستند، گفت: یکی از محورهای مهم حوزه‌های علمیه مقابله با دشمنان در عرصه تهاجم فرهنگی هستند و ما وظیفه‌داریم حوزه‌های علمیه را دررسیدن به اهداف خود، یاری‌رسانیم.

وی تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی نظر خوبی به تخصیص اعتبار به دستگاه‌های فرهنگی دارد و سال گذشته نیز به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی کمک شایانی شد همچنین در بودجه سال آتی نیز جایگاه حوزه‌های علمیه، نسبتاً خوب است.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مسئولان باید ارتباط خود را با مردم بیش از گذشته تقویت کنند تا از بی‌اعتمادی جلوگیری شود.

دامغان دارای چهار حوزه علمیه برادران و خواهران است که بیش از یک هزار طلبه و روحانی در آن‌ها مشغول به تحصیل هستند.