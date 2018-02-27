نماینده آمریکا در امور کره شمالی تصمیم به استعفا گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «جوزف یون» نماینده ویژه آمریکا در امور کره شمالی از تصمیم برای کناره‌گیری خبر داد و علت آن را مسائل شخصی عنوان کرد.

گفتنی است تصمیم وی برای بازنشستگی درحالی اعلام می‌شود که پیونگ‌یانگ از باز بودن در مذاکره با واشنگتن سخن گفته و طرف مقابل هم به صورت مشروط روی خوش نشان داده است.

یون که از سال ۲۰۱۶ در این سمت است، ژوئن سال ۲۰۱۷ برای رایزنی پیرامون آزادی دانشجوی آمریکایی زندانی شده در کره شمالی به این کشور سفر کرد.

این اواخر، اتخاذ رویکردهای متفاوت از سوی کاخ سفید و وزارت خارجه که یکی به استفاده از گزینه نظامی و دیگری به اتخاذ رویکرد دیپلماتیک تاکید داشت، یون را از بابت انتقال پیام‌هایی متضاد دچار سردرگمی کرده بود.

تصمیم یون برای کناره‌گیری و در نهایت بازنشستگی از سوی «هدر نائورت» سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام شد.