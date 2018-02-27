۱۰ دستگاه دیالیزجدید به بخش دیالیزبیمارستان امام رضا (ع) اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی علوم پزشکی استان کرمانشاه، رئیس مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) دردیدار با صفری، نماینده مردم کرمانشاه درمجلس شورای اسلامی از اضافه شدن ۱۰ دستگاه دیالیز جدید به بخش دیالیز این بیمارستان خبرداد.

در این جلسه که دردفتر ریاست مجتمع بیمارستانی امام رضا (ع) برگزارشد، دکتر سروش گزارشی از روند پیشرفت پروژه های این مرکز ومشکلات موجود ارائه داد وبه محوطه سازی وطرح بیمارستان سبز اشاره کرد.

وی بابیان اینکه مرکز درمان سکته حادمغزی دراین مجتمع مستقر شده است، افزود :دستگاه سی تی اسکن ۲۵۶ اسلایس وانژیوگرافی برای راه اندازی بخش نورو اینترونش برای این منظور خریداری شده است.

دکتر سروش اظهار داشت: ما مطالبات سنگینی از بیمه ها داریم واین عدم دریافت مطالبات، باعث پایین آمدن کیفیت خدمات میشود ولی با این وجود پرسنل ما واقعا ایثار می کنند تا خدمات با کیفیت ارائه دهند وتوقع ما اینست که نماینده ها ومسئولین استان تلاش کنند تا دراین روزهای پایانی سال مطالبات پرسنلی پرداخت شود.

صفری نیز دراین دیدار برپیگیری مطالبات بیمه ای تاکید کرد وگفت: بیمار توقع دارد پرستار با تمام توان وانرژی بربالینش حاضر شود وبرای رسیدن به این خواسته بیماران، باید به مطالبات ودغدغه های پرستاران وکادر درمان اهمیت داده شود.