به گزارش خبرگزاری مهر، سومین نشست از نشستهای پنجگانه تجلیل از ناشران شهر، به همت سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران عصر دیروز در فرهنگسرای دانشجو و در تجلیل از مؤسسه انتشارات حکمت به عنوان با سابقه ‌ترین ناشر تخصصی حوزه فلسفه غرب، فلسفه اسلامی و عرفان و ادب اسلامی برگزار شد.

دکترغلامحسین ابراهیمی دینانی استاد پیشکسوت فلسفه در دانشگاه تهران، از برپایی این مجلس به مناسبت تجلیل از انتشارت حکمت اظهار مسرت و خوشحالی کرد و فعالیت انتشارات حکمت را فعالیتی حکیمانه نامید و گفت: افلاطون قائل به این بود که حاکم باید حکیم باشد و حکیم، حاکم. من می‌ خواهم این جمله را تعمیم دهم که ناشر آثار حکمی و معارف باید حکیم باشد. کسی که حکیم نیست و آثار حوزه حکمت را منتشر می ‌کند،‌ جامعه را دچار مشکل می‌کند، این مسئله ‌ای است ‌که ما امروز در جامعه شاهد آن هستیم.

وی سپس به شرایط موجود بازار سرمایه و وضعیت تکنولوژیک دنیا اشاره کرد و افزود: ما هم امروز در دنیای تکنولوژیک، سرمایه‌ داری و با مناسبات تولید زندگی می‌کنیم. در این جامعه،‌ معنویات، معارف و حکمت کالایی شده که به دست سوداگران بازاری افتاده است.

دینانی در پایان با اشاره به اینکه برای خرید کتاب‌های فلسفی به کتابفروشی انتشارات حکمت مراجعه می‌کند، در مورد تسامح انتشارات حکمت گفت: می‌دانم در کتابفروشی انتشارات حکمت کتاب ‌هایی در حوزه فلسفه وجود دارد که شاید خود دکتر غفاری با آنها موافق نباشد ولی او این تسامح و صبوری را دارد که آگاه باشد در این فضا ارائه همه چیز لازم است.

دکتر اسدی گرمارودی نیز در این نشست گفت : خداوند در انسان موهبتی قرار داد و به ‌عنوان موجودی مختار برایش مأموریتی تدارک دید و با خلقش، به خود« تبارک الله احسن الخالقین» گفت‌. حالا عواملی در بیرون و عواملی در درون انسان باعث می‌شود که حقیقت انسانی به ظهور برسد. در این میان هادیانی هستند که بر ظهور این حقیقت انسانی در زندگی اجتماعی و فردی تأثیر می‌گذارند. دکتر غفاری از جمله این هادیان است که نه تنها خود را می‌سازند که دست دیگران را نیز می‌گیرند.

وی افزود: اینها تنها به اجرای آیه « الذین امنوا و عملوا الصالحات» بسنده نکردند و عمل به« و تواصوا بالحق و تواصوا با الصبر» وادارشان کرد که به ظهور حقیقت انسانی در دیگر انسانها هم یاری برسانند. این توفیق در دکتر غفاری به جدیت وجود داشته، وی در حساس‌ ترین دوران یعنی از سال‌های 52 با وجود تمام مشکلات سیاسی و اجتماعی، این هدف را با اندیشه روشنگری انسان و دادن شناخت عمیق به جامعه همچنان در پیش‌رو داشته رو دارد.

گرماردوی در بخش دیگری از سخنان خود،‌ به مشکلات پیش‌ روی انتشارات حکمت اشاره کرد و افزود: با وجود تمام اظهار علاقه ‌ای که نسبت به آثار فلسفی در این مرز‌ و بوم وجود دارد،‌ نشر آثار این حوزه نیازمند نوعی ایثار و از خود‌‌گذشتگی و آمادگی برای تحمل همه مشکلات است، کسی که بتواند ایستادگی کند، از میدان به در نرود و 30 سال چنین وضعیتی را تحمل کند،‌ باید انسان خاصی باشد که دکتر غفاری به شایستگی از عهده این تحمل برآمده است.

در ادامه مراسم احمد مسجد ‌جامعی به اهمیت ابداع و نوآوری در زمینه نشر تخصصی آثار فلسفی اشاره کرد. وی انتشارات حکمت را پیشگامی توصیف کرد که توانسته با وجود فراز و نشیب‌های نشر، به استمرار فعالیت خود ادامه دهد .

وی افزود: آنچه باعث برگزاری این تجلیل شده تنها تجلیل از یک انتشارات تخصصی در حوزه فلسفه و عرفان نبوده است. در ذهن دکتر غفاری ‌دغدغه ‌ای وجود داشت و آن پاسخ به نیازی بود در سالهای 52 و 53؛ نیازی که با تعطیلی شرکت سهامی انتشار به شدت احساس شد. در آن ایام گروهی به فکر دستگاه‌ های جایگزین بودند که منجر به برپایی دفتر نشر فرهنگ اسلامی شد. در همان زمان کسانی هم بودند که متوجه وجود این خلا شدند و تصمیم گرفتند پاسخگوی این نیاز باشند. به ‌ویژه که در آن روزها، تهاجم فرهنگی زیادی در زمینه فلسفه و عرفان در فضای جامعه جاری بود. دکتر غفاری با احساس این نیاز انتشارات حکمت را برپا کرد.