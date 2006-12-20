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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۹:۰۵

نشست "سهولت در مناسک حج" برگزار می شود

نشست "سهولت در مناسک حج" به منظور خدمت رسانی به زائران خانه خدا و ارتقاء سطح سلامتی و امنیت زائران 2 تا 4 ذیحجه ( 2 تا 4 دی ماه) در عربستان برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان ( واس)، نشست سه روزه " اهداف سهولت در مناسک حج" از سوی وزارت حج عربستان در مکه مکرمه برگزار می شود و جمع کثیری از اندیشمندان و علما در این نشست به بررسی مسائل مربوط به حج پرداخته تا زمینه های لازم برای خدمت رسانی به زائران فراهم شود.

این نشست از برجسته ترین تجمعات علمی است که هر ساله در عربستان برگزار و به مسئله حج و تردد زائران مربوط می شود.

هدف از برگزاری این نشست آمادگی برای حج، در امسال و سالهای دیگر است تا خدمت رسانی به زائران افزایش و سطح سلامتی و امنیت آنها ارتقا یابد تا بتوانند از اماکن مقدس به شکل صحیح و در امنیت کامل زیارت کنند.

ضمن تبادل آرا و اندیشه ها در این نشست، بسترهای مناسب برای ارتباط متخصصان، علما و اندیشمندان مسلمانان فراهم شده و زمینه های بیداری امتها به منظور دوری از بروز مشکلات در اماکن مقدس فراهم می شود.

کد مطلب 423853

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