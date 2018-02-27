آزادراه تهران - شمال سال ۹۷ بهره برداری می شود

به گزارش خبرنگار مهر، خیراله خادمی عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه برنامه ساماندهی محورهای ورودی به سه استان شمالی به صورت برنامه ای مدون در دولت یازدهم و دوازدهم تایید و مورد پیگیری قرار گرفت ،افزود: در نامه ای که از سوی ریاست جمهوری به وزیر راه و سازمان برنامه و بودجه ارائه شد ؛ تسریع در عملیات اجرایی و شروع آن با اولویت بندی هفت محور منتهی به سه استان شمالی دستور کار قراردارد.

وی به رکود چند ساله آزاد راه تهران –شمال اشاره کردو گفت: با گذشت ۱۷ سال از آغاز به کار قطعه یک آزاد راه تهران شمال این پروژه تنها ۳۰درصد پیشرفت فیزیکی داشته در حالی که در سه سال اخیر این میزان به ۸۷ تا ۹۰درصد رسیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی ابراز امیدواری کرد : آزاد راه تهران –شمال در سال ۹۷ بهره برداری خواهد شد.

وی به روند اجرایی ساماندهی ۴۰کیلومتر از محور فیرزکوه اشاره کردو افزود: در دوسال اخیر مشکلات تونل های منتهی به محدوده شیرگاه ، منطقه مسکونی زیراب ، سرخ کلا و شیرگاه تعیین وضعیت شدند به طوری که زیر بار ترافیک رفتند و مشکل اصلی این محور حل شده است.

خادمی یادآور شد:۵کیلومتر محور در محدوده مناطق مسکونی باقی مانده که با خرید مناطق و املاک این محور عملا این مسیر باز خواهد شدو و فیروزکوه به عنوان اولین محور بزرگراهی اتصال مرکز کشور به مازندران مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه ریربناهای حمل و نقل کشور عنوان کرد: با تکمیل و چهار خطه شدن محور فیروزکوه این بزرگراه اولین محوری است که از بندرعباس تا بندر امیرآباد به صورت چهار خطه زیر بار ترافیک رفته است.

وی به آخرین وضعیت محور هراز اشاره و تاکید کرد:۱۵ کیلومتر از این مسیر در سال گذشته مورد بهره برداری قرار گرفت و امسال نیز تا پایان سال ۱۳ تا ۱۵ کیلومتر دیگر نیز تکمیل خواهد شد.