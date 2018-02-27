برپایی مستمر بیش از ۶۰کارگاه آموزشی سامانه۱۸۸۸

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مقدادزاده مسئول سامانه۱۸۸۸ این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: کارگاه های آموزشی سامانه۱۸۸۸ در مدارس منتخب ورودی غربی پایتخت با توجه به لزوم و اهمیت آموزش در بین دانش آموزان به عنوان جامعه ی هدفی مهم در امر فرهنگ سازی و آموزش پذیری به طور ویژه و متمرکز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با نحوه عملکرد این سامانه برگزار شد.

وی در ادامه افزود: همچنین در کلیه بوستان های محوری ورودی غربی پایتخت و مساجد شاخص از جمله سیدالشهداء(ع)، مسجدالنبی(ص)، امیرالمومنین(ع)، فاطمه زهرا(س) و صاحب الزمان(عج) منطقه۲۱ نیز شهروندان با نحوه عملکرد و فعالیت های سامانه نظارت همگانی۱۸۸۸، در راستای ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و مشارکت آنان در اداره امور شهری آشنا شدند .

مقدادزاده در خاتمه یادآور شد: در این کارگاه های آموزشی علاوه بر بیان وظایف سامانه۱۸۸۸، راه های ارتباطی با این سامانه از قبیل تلفن ۱۸۸۸، پیام کوتاه و سایت به شهروندان و دانش آموزان آموزش داده شده و جهت معرفی هرچه بیشتر وظایف و چگونگی عملکرد این سامانه نظارت مردمی در شهرداری تهران بروشورهای موضوعی در اختیار آنان قرار گرفت.