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۸ اسفند ۱۳۹۶، ۱۸:۴۴

برپایی مستمر بیش از ۶۰کارگاه آموزشی سامانه۱۸۸۸

برپایی مستمر بیش از ۶۰کارگاه آموزشی سامانه۱۸۸۸

مسئول سامانه۱۸۸۸منطقه۲۱ از برگزاری مستمر بیش از ۶۰کارگاه آموزشی سامانه۱۸۸۸ توسط کارشناسان این سامانه در بوستان های محوری، مدارس و مساجد شاخص سطح ورودی غربی پایتخت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید مقدادزاده مسئول سامانه۱۸۸۸ این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: کارگاه های آموزشی سامانه۱۸۸۸ در مدارس منتخب ورودی غربی پایتخت با توجه به لزوم و اهمیت آموزش در بین دانش آموزان به عنوان جامعه ی هدفی مهم در امر فرهنگ سازی و آموزش پذیری به طور ویژه و متمرکز در مقاطع ابتدایی و متوسطه اول و دوم با هدف آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان با نحوه عملکرد این سامانه برگزار شد.

وی در ادامه افزود: همچنین در کلیه بوستان های محوری ورودی غربی پایتخت و مساجد شاخص از جمله سیدالشهداء(ع)، مسجدالنبی(ص)، امیرالمومنین(ع)، فاطمه زهرا(س) و صاحب الزمان(عج) منطقه۲۱ نیز شهروندان با نحوه عملکرد و فعالیت های سامانه نظارت همگانی۱۸۸۸، در راستای ارتقاء سطح مسئولیت پذیری و مشارکت آنان در اداره امور شهری آشنا شدند .

مقدادزاده در خاتمه یادآور شد: در این کارگاه های آموزشی علاوه بر بیان وظایف سامانه۱۸۸۸، راه های ارتباطی با این سامانه از قبیل تلفن ۱۸۸۸، پیام کوتاه و سایت به شهروندان و دانش آموزان آموزش داده شده و جهت معرفی هرچه بیشتر وظایف و چگونگی عملکرد این سامانه نظارت مردمی در شهرداری تهران بروشورهای موضوعی در اختیار آنان قرار گرفت.

کد مطلب 4239041

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