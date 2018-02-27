ژنرال ووتل: سلاح های ایران تهدیدی برای سفارت ما در ریاض است!

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست استماع کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا با موضوع «تروریسم و ایران: چالش های دفاعی در خاورمیانه» آغاز شد.

ژنرال «جوزف ووتل» رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در سخنانی در این باره گفت: سلاح های ایران تهدیدی برای منطقه و حتی سفارت ما مثلاً در ریاض است. فعالیت‌های مخرب ایران، تهدیدی بلند مدت برای ثبات در منطقه خاورمیانه هستند.

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا ادامه داد: سلاح های ایران حتی تنگه هرمز را نیز در معرض خطر قرار داده است. ما با عربستان سعودی درباره این مخاطرات در حال همکاری هستیم!

وی در ادامه افزود: یکی از کارهائی که ما در خصوص تلاش برای مهار ایران انجام داده ایم، برقراری روابط خوب با نیروهای دموکراتیک سوریه و عراق بوده است. در حال تقویت روابطمان با شرکای خود در این منطقه هستیم. آن ها بسیاری از کارها را می توانند در ین باره به انجام برسانند.

این مقام نظامی آمریکا گفت: نگرانی دیگر ما، توانمندی‌های نامتقارن ایران است. موشک‌های کروز ضدکشتی که نمونه‌ های آن‌ ها را در تنگه باب‌ المندب هم دیده‌ ایم. تلاش ما کمک به کشورهای متحدمان برای حفاظت از خودشان است.

«جوزف ووتل» درباره نقش مسکو در سوریه نیز خاطرنشان کرد: یا روسیه باید اذعان کند که در سوریه ناتوان است و یا باید برای اتمام درگیری های در این کشور کاری کند. تنها می توانم بگویم که نشانههای مثبتی در رویکرد اتخاذی مسکو در این کشور چه به لحاظ برقراری ارتباط با ما و یا همکاری های دیگر ایجاد شده است.

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در نشست کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا درباره حمایت رئیس جمهور لبنان از حزب الله نیز گفت: لبنان غالباً یکی از نقاط توقف برای اقدامات ما بوده است؛ اما باز هم به این کشور به عنوان یکی از متحدینمان نگاه می کنیم. در لبنان ارتشی را می بینم که پاسخگوی رهبری این کشور بوده و می تواند از آن دفاع کند.

وی در پاسخ به سئوالی درباره اهداف نظامی واشنگتن در سوریه و مبانی حقوقی آن نیز مدعی شد: دلیل اصلی حضور ما در سوریه شکست داعش بوده و اطمینان از عدم آغاز فعالیت آن بوده است. مبنای حقوقی آن نیز موضوع حفاظت جمعی در عراق است. سوریه ثابت کرد که در برابر این تهدید ناتوان است! ایران تمرکز اصلی ما در این پویش است. می توانیم حتی به صورت غیرمستقیم بر اهداف ایران در این بخش از جهان تأثیرگذار باشیم.

فرمانده برجسته نظامی آمریکا درباره حضور نظامی عراق در دریای سرخ و خلیج فارس و موضوع مشارکت چینی ها در برخی از این مناطق نیز ادامه داد: منابع دریائی ما برای وظایف ما در این خصوص کافی است. ما در برابر این موارد مقاومت کرده و حضور دائمی در دریای عرب و دریای سرخ خواهیم داشت. در بحرین دارای پایگاهی هستیم که می تواند به ما در این راستا کمک کرده و تأثیرگذار باشد.

«جوزف ووتل» درباره فعالیت های در جریان در باب المندب و تهدیدات موجود در آن نیز تأکید کرد که این منطقه حساس بوده و ما به دقت آن را مورد توجه قرار می دهیم.

این مقام نظامی آمریکا در نشست استماع مذکور درباره افغانستان و پاکستان نیز افزود: ۱۲ درصد جمعیت افغانستان تحت کنترل طالبان است. موفقیت در افغانستان مستلزم همکاری با پاکستان است. باید به آن کشور کمک کنیم خواسته‌های ما را در زمینه مبارزه با تروریسم و افراطگرایی برآورده کند.

فرمانده برجسته نظامی آمریکا درباره موانع راهبردی و عملیاتی این کشور در مقابله با ایران در سوریه تشریح کرد: باید با شرکای خود در عراق و نیروهای دموکراتیک سوریه روابط خوبی داشته و آن را بیشتر نیز کنیم. رابطه ای که ما با آن ها داشته ایم امیدواری برای جلوگیری از اقدامات ایران را بیشتر کرده است. در سوریه نیز شرکای محلی ما در مرز عراق و سوریه می توانند از طریق عملیات های خود پیگیری اهداف ایران را دشوار کنند.

وی درباه درگیری میان رژیم صهیونیستی و ایران گفت: وزیر دفاع ما راهبردی را ایجاد کرده است که بتوانیم اقدامات مفیدی را به انجام برسانیم.

این فرمانده آمریکائی درباره بمباران حومه دیرالزور در سوریه توسط جنگنده های آمریکائی نیز گفت: فکر نمی کنم بتوانم گزارش خوبی در این باره را بیان کنم. در جریان این رویداد روس ها به ما گفتند که آن ها نظامیان روسی نبودند. من اینجا نمی توانم در این باره صحبت کنم؛ پشت درهای بسته می گویم.

ووتل درباره نگرانی ها درباره مرز سوریه با رژیم اسرائیل افزود: سعی کردیم از طریق دموکراتیک با این موضوع برخورد کنیم. روس ها مسئولیت دارند که شرکای خود را کنترل کند. سازمان های نامطلوبی در ادلب به وجود آمده و بعد با آن ها برخورد کرد؛ وگرنه می توانند چالش های درازمدتی را فراتر از سوریه ایجاد کنند.

فرمانده آمریکائی در پاسخ به سئوالی درباره حمایت ایران از حزب الله، سوریه و حوثی ها با هدف تأثیرگذاری بر آن ها ادعا کرد: این موضوع باید در جلسه ای پشت درهای بسته بررسی شود. ایران می خواهد نهادهای نیابتی را ایجاد کند که آن ها از طرف ایران مبارزه کنند. این نهادها گرچه می گویند از طرف عراق می جنگند؛ اما از جانب تهران در حال مبارزه هستند. شرکای ما مانند نیروهای دموکراتیک سوریه توانسته اند با حفظ یکپارچگی خود بر داعش غالب شوند؛ ما نیز می خواهیم سوریه را به آنچه باید باشد حرکت دهیم.

در این نشست درباره عملیات عفرین توسط ترکیه نیز سئوال شد. ووتل در این باره گفت: نگرانی ما این است که این فعالیت های ترکیه در عفرین بر آنچه ما برای مبارزه با داعش به انجام می دهیم تأثیرگذار باشد. البته بسیاری از موضوعات در این باره را باید پشت درهای بسته مورد بررسی قرار بدهیم. روس ها هم مأمور اطفای حریق هستند و هم خود آتش بیار معرکه هستند. روس ها را باید پاسخگو کنیم. باید از منابع مختلف به روسیه فشار بیاوریم.

فرمانده برجسته نظامی آمریکادر سئوالی درباره یمن گفت: یمن خیلی بی ثبات شده است. در این کشور نه تنها جنگ داخلی در جریان است؛ بلکه جنگی میان عربستان و ایران نیز در این کشور وجود دارد. ایران حوثی ها را با سلاح های قدرتمندی تجهیز کرده است. ائتلاف سعودی باید تلاش هایش را بیشتر کند؛ ما نیز تلاش هایمان را بیشتر می کنیم. یمن جائی است که برای ما بسیار مهم است.

وی درباره اعمال تحریم علیه روسیه و ایران به ویژه در خصوص مسائل مربوط به سوریه نیز گفت: ما از ان تحریم ها اطلاعی نداریم. وزیر دفاع اطلاعات بیشتری دارد. به وسایلی نیاز داریم تا در استفاده یکپارچه از آن ها مانند تحریم ها بتوانیم به موفقیت برسیم. این موضوع جزئی از برداشت دولت آمریکا است.

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا درباره هدف واشنگتن در سوریه در قبال ایران مدعی شد: می خواهیم ایران را در سوریه محدود کنیم. به سود ما است که فعالیت ها و نفوذ ایران در این منطقه را محدود کنیم. راهبرد ما بازدارندگی ما به نحوی است که باید به شرکایمان اطمینان بدهیم که در کنارشان هستیم. باید نگذاریم ایران سلاح خود را در این منطقه پخش کند. یکی از مشکلات ما این بود که بر ایران تمرکز نداشته و فقط با داعش می جنگیدیم! یکی از بهترین کارهای ما در سوریه این است که شریک خوبی برای نیروهای امنیتی در عراق باشیم و آن نیز مشتاق حفظ این روابط هستند.

ووتل درباره اقدامات ایران پس از توافق هسته ای سال ۲۰۱۵ اضافه کرد: ایران چه به لحاظ کیفی و چه به لحاظ کیفی در حال توسعه قابلیت های خود است. ایران در حال آزمایش توان موشکی خود در یمن است. نگران استفاده ایران از موشک های میان برد و کوتاه برد ایران هستیم. استفاده ایران از پهپاد موجب نگرانی ما شده است. تقویت توان حوثی ها در یمن و حزب الله در لبنان برای ما نگران کننده است.

وی درباره همکاری با قطر تأکید کرد: قطر یک متحد قابل اطمینان برای ما در این منطقه است و اختلافات این کشور با سایرین به ما ربطی ندارد.

ووتل در پاسخ به سئوالی درباره حضور یا عدم حضور واشنگتن در سوریه پس از شکست داعش نیز گفت: پس از این مرحله می خواهیم ثباتی را در سوریه ایجاد کنیم تا بتوانیم به امور خود نیز بپردازیم. پس باید در ایجاد یک جوّ ایمن در سوریه کمک کنیم؛ اما حقیقت این است که داعش هنوز در آنجا است. پس از شکست نیز باید آنجا باشیم تا تضمین کنیم که دیگر نمی تواند سر بلند کند. این کار شبیه راهبرد دفاع از خود در عراق است.

رئیس ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا در پاسخ به سئوالی درباره عدم مقابله نیروهای ایرانی با نیروی دریائی این کشور در خلیج فارس نیز مدعی شد: مباحث مطرح و لفاظی های واشنگتن در این باره مؤثر بوده؛ البته باید نگران پهپادهای ایران پیرامون این موضوع نیز باشیم.