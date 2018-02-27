متخلفان قبل از اقدام به شکار در آرادان دستگیر شدند

جواد شاه‌حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان روز سه‌شنبه دو شکارچی متخلف پیش از اقدام به شکار جانوران وحشی توسط ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط‌زیست آرادان دستگیر شدند، ابراز داشت: با توجه به اخبار واصله مبنی بر حضور دو شکارچی به منظور شکار پرندگان وحشی(اردک) بلافاصله ماموران حفاظت محیط‌زیست شهرستان به منطقه اعزام شدند.

وی افزود: ماموران یگان حفاظت محیط‌زیست با حضور به موقع خود در منطقه موفق شدند قبل از اقدام به شکار این دو متخلف را دستگیر کنند، بررسی‌های اولیه نشان داد این دوقبضه اسلحه ساچمه زنی برای شلیک آماده بودند.

رئیس اداره محیط‌زیست آرادان بابیان اینکه در تحقیقات مشخص شد این دو اسلحه جواز حمل نداشته و قاچاق هستند، ابراز داشت: پرونده این دو شکارچی به جرم شروع به شکار و حمل‌ونقل نگهداری اسلحه قاچاق به مراجع قضایی ارجاع داده شد.

شاه‌حسینی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه مجازات شکار برای هر جاندار و پرنده‌ای متفاوت بوده و در دادگاه با توجه به نوع آن مجازات تعیین می‌شود، قانون برای شکار اردک وحشی مجازات حداقل یک‌میلیون ریال را در نظر گرفته است.

وی افزود: از مردم محلی و افراد طبیعت دوست تقاضا داریم در مناطق حیات وحش چنانچه با موارد مشکوک شامل حیوان زخمی و آسیب‌دیده یا کشته‌شده و شکارچیان مواجه شدند بلافاصله یگان محیط‌زیست را در جریان قرار دهند تا نسبت به رفع آن در اسرع وقت اقدام شود.