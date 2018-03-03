مقام دوم گلستان در شیوع مواد مخدر/ مبارزه با اعتیاد مردمی شود

خبرگزاری مهر، گروه استانها- مهین نورافروز: بررسیهای آماری نشان میدهد گلستان رتبه دوم مواد مخدر در کشور را به خود اختصاص داده است.
به عقیده برخی مسئولان حوزه آسیبهای اجتماعی، گلستان به دلیل بارانداز بودن ترانزیت مواد مخدر به دیگر استانهای کشور به این آسیب دچار شده و از سوی دیگر برخی عوامل از جمله بیکاری، افزایش ورود مهاجران، افزایش بیماریهای روحی و روانی از جمله افسردگیها و دیگر آسیبهای اجتماعی موجب افزایش مصرف و ورود مواد مخدر به گلستان شده است.
چندی پیش نیز مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور، عنوان کرده بود که رشد شیوع مصرف مواد مخدر در گلستان به عنوان دومین استان پر مصرف کشور، روند نگران کنندهای دارد.
جزیرهای عمل کردن در حوزه مواد مخدر موفقیت آمیز نیست
به گفته مدیر کل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدرکشور، مساله اعتیاد و مخدرها به عنوان یک آسیب اجتماعی ساختار پیچیدهای در مباحث اجتماعی دارد و چنانچه هر یک از اجزای این پدیده را نادیده بگیریم، هر گونه هزینه برای کاهش و یا پیشگیری از آن اتلاف منابع خواهد بود.
علی علیزاده با بیان اینکه در حالت کلی موضوع مواد مخدر یک موضوع تنیده شده با حلقههای متفاوت است، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: زیرساختهای اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی، خانواده، آموزش و اقدامات قضائی از جمله حلقههای این زنجیر است که چنانچه یک حلقه نادیده گرفته شود، مبارزه در این عرصه بلا اثر خواهد بود.
وی ادامه داد: در حوزه درمان و کاهش آسیبها، چنانچه دستگاههای مرتبط برای انجام این برنامهها در کنار یکدیگر قرار نگیرند، فائق آمدن بر این معضل اجتماعی بسیار سخت خواهد شد و هیچگاه نمیتوان با جزیرهای عمل کردن به شرایط مطلوب رسید و موفقیت آمیز نیست.
علیزاده گفت: بیش از ۲۰ دستگاه اجرائی در امر مبارزه با مواد مخدر سهیم هستند، اما همچنان مواد مخدر وارد میشود و بسیاری از معتادان بهبود یافته متاسفانه به سمت مواد باز میگردند.
وی با بیان این که گردش مالی مواد مخدر غیر قابل توصیف است ادامه داد: همانطور که مبالغ بالایی در این حوزه رد و بدل میشود، به همان میزان مبارزه با آن هزینهبر است.
موفقیت در حوزه مواد مخدر و اعتیاد برون سپاری نیاز دارد
مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر، ادامه داد: یکی از سیاستهای جدید ستاد مبارزه با مواد مخدر، برون سپاری سیاستهای کاهش تقاضا با این بحران اجتماعی به بخش خصوصی، همچون سمنها است.
این مقام مسئول در حوزه مواد مخدر افزود: مسئولان این حوزه، پس از سالها مبارزه و اقدمات پیشگرانه در این عرصه به این نتیجه رسیدهاند که موفقیت در این راه و کاهش مصرف مواد در کشور باید به سمت اجتماعی کردن مواد مخدر، یعنی پیشگیری اولیه وثانویه متمرکز شود، که آموزش و استفاده از سازمانهای مردم نهاد در این راه از اولویتهای این ستاد است.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه بیکاری یکی از دلایل گرایش افراد به مواد مخدر عنوان شده، با دخیل کردن این سازمانها و ارائه تسهیلات به آنها در امر آموزش، اشتغال و حمایت از معتاد بهبود یافته، سعی بر آن شده تا این حجمه از دوش دولت برداشته شود وصیانت از بهبود یافتگان در دستان اجتماع قرار گیرد.
علیزاده افزود: آن اندازه که سازمانهای مردم نهاد در امر مبارزه با این پدیده ضد اجتماعی موفق خواهند شد، دستگاههای دولتی این موفقیت را نخواهند داشت.
اعتیاد در راس آسیبهای اجتماعی استان قرار دارد
در ادامه برای برای بررسی بیشتر این مساله به سراغ دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان رفتیم. محمودرضا روحانیفر با بیان اینکه اعتیاد در راس آسیبهای اجتماعی استان قرار دارد، به خبرنگار مهر گفت: مسأله پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با مواد مخدر اولویت اول مسئولان استان است و جا دارد همه اعضای کمیته بخصوص رسانهها در بحث اجتماعی شدن امر مبارزه با مواد مخدر که میتواند اثرگذاری ویژهای در جامعه داشته باشد، اهتمام بورزند.
محمودرضا روحانی فر، افزود: مبارزه با مواد مخدر دغدغه همه مسئولان استانی و کشوری است، اما با توجه به رشد فزاینده مواد مخدر صنعتی در جامعه، این مقدار کار کافی نیست و برای موضوع به این مهمی باید بیشتر وقت بگذاریم.
وی در ادامه با بیان اینکه سن استفاده از مواد مخدر در کشور و استان رو به کاهش است، گفت: یکی از عمده ترین دلایل افزایش این آسیبب آشنا نبودن بسیاری از خانوادهها با انواع مواد مخدر و در دسترس بودن برخی مخدرها است، که والدین پس از ابتلای دائم فرزندان متوجه آن میشوند.
روحانی فر افزود: بی بو بودن و مصرف آسان مواد مخدر صنعتی جدید که مورد پسند بسیاری از نوجوانان و جوانان است، موجب شده تا بازار خوبی برای سودجویان و دلالان آن در استان ایجاد شود.
پنهان کاری در حوزه مواد مخدر و اعتیاد قانع کننده نیست
وی با بیان اینکه در بسیاری مواقع مسئولان به ناچار از ارائه اصل آمار در حوزه اعتیاد و مصرف مواد خودداری میکنند، اظهار کرد: این پنهان کاری شاید به نوعی موجب شده تا بسیاری از شهروندان از اولویتدار بودن این مساله در بحث آسیبهای اجتماعی بیاطلاع باشند و زمینه سودجوئی برخی افراد را هم بوجود آورده است.
این مقام مسئول در حوزه مبارزه با مواد مخدر خاطرنشان کرد: تا زمانیکه مبارزه با مواد مخدر مردمی و همگانی نشود، نمیتوان انتظار کسب موفقیت در این حوزه را داشت. تا زمانیکه مبارزه با مواد مخدر مردمی و همگانی نشود، نمیتوان انتظار کسب موفقیت در این حوزه را داشت
وی گفت: با توجه به اینکه تنوع قومی در استان گلستان بسیار زیاد است و مهاجران زیادی را در خود جای داده است، ترانزیت مواد مخدر به استان و درگیر شدن خانوادهها با آن یکی از عوامل افزایش مصرف این مواد در استان است.
دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر استان، افزود: افزایش کشفیات هر ساله مواد مخدر در استان نشان دهنده این مساله است که به رغم همه تلاشهای انجام شده، نیازمند برنامهریزیهای جدیدی در این حوزه هستیم.
وی در ادامه با اشاره به ظرفیت گسترده شبکههای اجتماعی بیان کرد: در حال حاضر بیشترین جمعیت کشور مخاطب فضای مجازی هستند و باید از ظرفیتی به این بزرگی در حوزه اطلاع رسانی و پیشگیری از اعتیاد، بیشتر بهره گرفت.
تدوین سند جامع پیشگیری از اعتیاد
با توجه به اینکه سازمان بهزستی یکی از چند دستگاه دولتی دخیل در امر مبارزه با اعتیاد است به سراغ مدیر کل بهزیستی استان گلستان رفتیم و وی خبر از تدوین سند جامع پیشگیری اعتیاد در استان داد.
ابراهیم غفاری به خبرنگار مهر گفت: این سند که با مشارکت ۳۰ استاد و متخصص تهیه شده، به تازگی با همکاری دستگاه مرتبط به اجرا در آمده است.
وی افزود: این طرح ۵ ساله بوده و با هدف مشارکت ۲۳ دستگاه فرهنگی دخیل در امر پیشگیری و کاهش اعتیاد در جامعه عملیاتی میشود.
وی با اشاره به تعداد مراکز ترک اعتیاد تحت نظارت بهزیستی، خاطرنشان کرد: هم اکنون ۶۰ مرکز درمان سرپایی اعتیاد، ۲۸ مرکز اقامتی میان مدت ترک اعتیاد، چهار مرکز ( DIC کاهش آسیب)، ۶ تیم سیار و دو مرکز سرپناه شبانه درسطح استان وجود دارد.
غفاری ادامه داد: در این مراکز معتادان دارو درمانی دریافت میکنند و در مدت ۸۰ روز بدنشان سمزدایی میشود.
وی بیان کرد: علاوه بر خدمات سمزدایی، در مراکز تی.سی روانکاوی و روانشناسی انجام میشود و سازمان بهزیستی در سیاستهای خود به بخش اشتغالزایی معتادان نیز توجه کرده است.
به گفته مدیر کل بهزیستی استان: سال گذشته ۶ هزار معتاد در مراکز ترک اعتیاد استان نگهداری میشدند و ۹ هزار معتاد به مراکز سرپایی مراجعه کردند که درمان معتادان به صورت سرپایی همواره ادامه دارد، ولی در اقامتیها خدمات مددکاری پس از ترک مرکز از سوی بهزیستی انجام میشود.
غفاری گفت: در دو شهرستان گرگان و گنبدکاووس نیز دو مرکز ترک اعتیاد برای بانوان در نظر گرفته شده که ۵۰۰ نفر زن معتاد به این مرکز مراجعه کردهاند.
وی با بیان اینکه اولین مرکز تی سی ترک اعتیاد توسط بخش خصوصی در گلستان راه اندازی شده است، اظهار کرد: سیاست بهزیستی این است که این مراکز را برای معتادان گسترش دهد.
وی افزود: بخشی از هزینهها بهبود معتادان در این مراکز از سوی بهزیستی به صورت سرانه پرداخت میشود و قسمتی دیگر از مددجو دریافت میشود.
کشف ۴۲ درصدی مواد مخدر در گلستان
با توجه به اینکه هر ساله مواد مخدر قابل توجهی در استان کشف و ضبط می شود، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، از کشف ۶ تن و ۱۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر از ابتدای سال تاکنون در گلستان خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: در این راستا ۳۸ باند تهیه و توزیع مواد مخدر شناسایی و منهدم شده است.
شعبان غربا افزود: از این میزان مواد کشف شده، چهار تن و ۴۵۰ کیلوگرم از نوع تریاک، ۱۰۱ کیلوگرم از نوع حشیش، ۱۹ کیلو و ۸۰۰ گرم از نوع شیشه، چهار کیلو و ۲۰۰ گرم از نوع هروئین و باقی از سایر انواع مواد مخدر است.
وی افزود: میزان مواد کشف شده طی این مدت نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۲ درصد افزایش داشته است و ۳۵ درصد نیز شاهد افزایش دستگیر شدگان عناصر اصلی توزیع مواد مخدر بودهایم.
غربا گفت: در این مدت ۳۸ باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان نیز شناسایی و منهدم شده است.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایستگاههای بازرسی ورودی استان به شدت مراقب حمل مواد به استان هستند، اما شاید یکی از دلایل عمده ورود این مواد به استان، ترفندهای زیاد وارد کنندگان از جمله کول بری مواد از بیراههها به استان است.
نگرانی از شیوع سونامی مواد مخدر
شیوع سونامی مصرف مواد مخدر در حالی در استان نگران کننده شده است که بسیاری از کارشناسان بر این عقیده هم نظرند که مصرف بیش از اندازه قلیانها با تنباکوهای فراوری شده که شیمایی هستند، نگرانی از گرایش نوجوانان به مواد مخدر را افزایش داده است.
سال گذشته نیز مصطفی حقی دادستان سابق مرکز استان اعلام کرده بود که ۲۳ درصد دانشجویان در معرض مصرف قلیان هستند و ۹۸.۲ درصد افرادی که به مواد مخدر معتاد شدند ابتدا از قلیان شروع کردند.
نظر شما