جدیدترین موضع گیری «اسماعیل ولد الشیخ» درباره انصارالله یمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، اسماعیل ولد الشیخ احمد نماینده سازمان ملل در امور یمن در جلسه ویژه شورای امنیت درباره یمن گفت: سازمان ملل از هیچ تلاشی برای نزدیک کردن گروهها در یمن دریغ نکرده است.

وی افزود: من امروز برای اولین بار اعلام می کنم که پیشنهادی فراگیر برای گفتگو و دست یابی به راه حل مطرح شده است اما در نهایت مشخص شد که حوثی ها در این مرحله آماده نیستند.

اسماعیل ولد الشیخ احمد گفت: در نهایت می گویم که کسی که خواهان صلح است راهکار خلق می کند. تنها یمنی ها قادر به پایان دادن به جنگ هستند.

وی درباره تبعات بحران انسانی در یمن هشدار داد و اعلام کرد که شمار زیادی از یمنی ها نیاز به کمک های فوری دارند.