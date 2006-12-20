مردم چهره های اصیل را انتخاب کردند / جریان مدعی حمایت از دولت ناکام اصلی میدان بود

مریم بهروزی دبیرکل جامعه زینب(س) و عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح دیدگاهها و تحلیل خود پیرامون نتایج انتخابات خبرگان-شوراها و میاندوره ای مجلس پرداخت.

وی ضمن قدردانی از حضور گسترده مردم در انتخابات اخیر، برنده حقیقی این رقابت را "مردم و رهبری" توصیف کرد.

بهروزی تصریح کرد:رقابت در این دوره، منطقی و سالم بود و نسبت به انتخابات گذشته، تخریب ها کمتر بود و جریانات سیاسی مجال یافتند که از پایگاه خود در بین مردم مطلع شوند و بعضی توهمات در مورد وزن و جایگاه گروهها از بین برود.

این فعال سیاسی اظهار داشت: در مورد مجلس خبرگان، می توان گفت که مردم به نامزدهای جامعتین و جبهه پیروان خط امام و رهبری رویکرد و گرایش نشان دادند در مورد انتخابات مجلس هم ، دکتر غفوری فرد از اصولگرایان است ولی خانم جلودار زاده یک چهره اصلاح طلب نیست و بیشتر بخاطر زن بودن به ایشان رای داده اند، چون مردم فکر می کنند که تعداد نمایندگان زن مجلس کافی نیست.

برخلاف انتخابات گذشته که مردم به چهره های جوان و جدید اقبال نشان دادند این بار ترجیح دادند که چهره های قدیمی و اصیل را انتخاب کنند

بهروزی پیام دیگر انتخابات را رویکرد دوباره به چهره های قدیمی و اصیل توصیف کرد و گفت: برخلاف انتخابات گذشته که مردم به چهره های جوان و جدید اقبال نشان دادند این بار ترجیح دادند که چهره های قدیمی و اصیل را انتخاب کنند.

وی در مورد نتایج انتخابات شوراها اظهار داشت: 10 نفر از منتخبان از گروه اصولگرایان هستند، گروهی که ناکام ماندند گروه حامیان دولت بودند نه خود دولت.

بهروزی توضیح داد: چون دولت بنابه توصیه رهبری و مصلحت خودش وارد انتخابات نشد، من در جلسه ای به آقای احمدی نژاد گفتم به این قرآن قسمتان می دهم که وحدت کنید که ایشان گفت من دخیل نیستم و اگر دست من باشد، اقدام می کنم.

دبیرکل جامعه زینب(س) در پایان اظهار داشت: حامیان دولت مهمترین ناکامان انتخابات بودند و اینکه فقط خانم احمدی نژاد رای آورد، دلیل مهمش بخاطر زن بودن ایشان است.