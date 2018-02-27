جشنواره ویژه نوروز در اهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، میرجلال الدین موسوی عصر امروز سه شنبه در اولین جلسه این کمیسیون که با حضور اعضا و مشاوران این کمیسیون برگزار شد، پرداخت به فرهنگ و هنر را از وظایف اصلی شوراها دانست و اظهار کرد: شورا در حفظ و حراست از فرهنگ بومی و اسلامی وظایفی دارد و این وظیفه در شهری مثل اهر که قدمت فرهنگی آن قابل توجه است و پیشینه طلایی تاریخ آن را می درخشاند، پر رنگ تر است. از سوی دیگر نشاط آفرینی در جامعه طبق تاکیدات دینی یکی از مهم ترین مقوله هایی است که با تکیه بر فرهنگ سالم باید از سوی شورا پیگیری شود و اعضای شورای پنجم برای افزایش طرح برنامه های شادی و نشاط آفرین در اهر مصمم هستند.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری شورای اسلامی شهر اهر با اشاره محورهای جلسات کمیسیون فرهنگی تاکید نمود: تشکیل کارگروه تخصصی فرهنگی، هنری و گردشگری در دستور کار و بحث است که این کارگروه با پیشنهاد افراد خبره و صالح از سوی اعضای کمیسیون تعیین شده و جلساتی نیز با عنوان کارگروه تخصصی و با حضور افراد منتخب از شهر، برگزار خواهیم نمود. امیدواریم حرکات فرهنگی را در شهر اهر بیشتر پرورش دهیم چرا که مطالبه ارتقای برنامه های فرهنگی از سوی مردم زیاد است.

وی همچنین به موارد دیگر همچون زیبا سازی شهر با استفاده از رویکردهای فرهنگی، برگزاری آیین نکوداشت چهره های شاخص فرهنگی و شهدای والامقام، احیا و پویاسازی فرهنگسرا، طراحی نشان شهروندی نیز اشاره کرده و از ماموریت های کمیسیون در جهت اخذ پیشنهادات و تصمیم گیری شمرد.

نائب رئیس شورای شهر اهر همچنین درباره نام گذاری معابر شهر اهر خاطر نشان کرد: با نظر فرماندار محترم نام گذاری ها که قبلا با طرح در شورای نام گذاری انجام می گرفت، به شورای شهر محول شده و در قانون نیز این مقوله در اختیارات شوراست که کمیسیون فرهنگی بیشترین نقش را در نام گذاری ها خواهد داشت و در جلسات آینده بیشتر در مورد نام گذاری ها مباحثه خواهیم نمود.

وی برگزاری سلسله برنامه های فرهنگی هنری مشکات را توسط سپاه ناحیه اهر موفق و خوب ارزیابی نمود و گفت: جشنواره نوروز و تصمیم گیری درباره برگزاری جشنواره نوروز همزمان با ورود سال نو در سطح شهر، دستور مهم و اول برای جلسه کمیسیون محسوب می شود.

موسوی ادامه داد: با استفاده از ظرفیت انجمن های فرهنگی و هنری فعال در شهر و متولیان برنامه مشکات در پی برگزاری جشنواره درخور برای عید نوروز خواهیم بود که در آن مجموعه ای از آداب و سنن و هنرهای بومی منطقه به نمایش گذاشته شود.

در ادامه اعضای حاضر به طرح نظرات و نکات پیشنهادی خود پرداختند.