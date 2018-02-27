به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسینی عصر سه‌شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان جم بیان داشت: ۱۸ دستگاه و نهاد در شهرستان متولی حوزه فرهنگ هستند.

حسینی ابراز امیدواری کرد: خوشبختانه هم بستر و زیرساخت فیزیکی و هم ظرفیت ها و منابع انسانی لازم برای کار فرهنگی وجود دارد.

وی با بیان اینکه با این ظرفیت های مادی و انسانی، نیازمند طراحی و برنامه ریزی هستیم گفت: با وجود ۱۸ نهاد و دستگاه متولی باید برنامه ریزی لازم صورت گیرد.

فرماندار جم اظهار داشت:نباید به سیاه نمایی فضای فرهنگی بپردازیم و اگر در جایی، شاخص های آسیب زا وجود دارد باید متولیان امر به جای انتقاد، طراحی فرهنگی کنند.

حسینی تصریح کرد: معتقدم اگر آماری در خصوص آسیب فرهنگی و اجتماعی ارایه می شود اولا باید آمار مطابق با کار کارشناسی و منطبق با واقعیت باشد و سپس با پژوهش های دقیق علل و عوامل شناسایی و بر اساس آن راهکار فرهنگی ارائه شود.