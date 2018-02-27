کمک ۱.۵ میلیاردی سه خیر بوشهری به نیازمندان

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی مهیمنیان پور عصر سهشنبه در جمع خیرین با بیان اینکه هم افزایی کمکهای خیران و منابع داخلی این نهاد باعث میشود خدمات مؤثری به جامعه هدف ارائه شود، گفت: مشارکت خیران در برنامههای اجرایی کمیته امداد موجب میشود خدمات اثر بخشی در بخشهای مختلف به خانوارهای نیازمند ارائه شود.
مهیمنیان پور با اشاره به مشارکت خوب خیّران نیکوکار در برنامههای اجرایی و حمایتی کمیته امداد ادامه بیان کرد: سه خیر بوشهری در ماه جاری ۱۵۰ میلیون تومان در بخشهای پرداخت وام قرض الحسنه و ساخت مسکن به خانوارهای نیازمند تحت حمایت کمیته امداد کمک کردند.
وی در ادامه افزود: یک نفر از این خیّران با هدف رفع گره مشکلات نیازمندان، ۹۰ میلیون تومان برای پرداخت وام قرض الحسنه بدون سود به مددجویان تحت حمایت اعطاء کرد و دو خیر دیگرکار ساخت مسکن دو خانوار نیازمند دیگر را تقبل و پس از اتمام، تحویل آنان دادند.
رئیس کمیته امداد شهرستان بوشهر خاطر نشان کرد: امسال مشارکت خیّران بوشهری در برنامههای اجرایی کمیته امداد نسب به مشابه سال گذشته رشد خوبی را داشته است.
مهیمنیان پور با اشاره به اینکه توسعه مشارکت خیران از طریق شیوههای غیرحضوری و الکترونیکی از برنامههای مهم این نهاد در حوزه مشارکتهای مردمی است، گفت: مشارکت مردم از طریق شیوههای نوین موجب افزایش سرعت در خدمترسانی به جامعه هدف و کاهش هزینههای جمعآوری کمکهای مردمی میشود.
وی خاطر نشان کرد: خیران نیکوکار میتوانند از طریق دستگاههای خودپرداز همه بانکها، نرمافزار سکه، سامانه پیامکی ۸۸۷۷ و شمارهگیری #۰۷۷*۱*۸۸۷۷* در قالب طرحهای مختلف به خانوارهای نیازمند تحت حمایت کمیته امداد استان و شهرستان کمک کنند تا در فیض خدمت به نیازمندان سهیم باشند.
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