  1. استانها
  2. کرمان
۸ اسفند ۱۳۹۶، ۲۲:۵۳

بنا به اعلام وزارت اطلاعات؛

۲ شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان کرمان منهدم شد

۲ شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان کرمان منهدم شد

کرمان - دو شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان کرمان توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) منهدم شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت اطلاعات، اعضای این شبکه از مرزهای سیستان و بلوچستان و مناطق کویری وارد کشور شده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و در دو عملیات، باندهای سازمان یافته و مسلح قاچاق منهدم شدند.

در این عملیات ها بیش از دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش و چهار قبضه سلاح جنگی از سوداگران مرگ کشف و ضبط و چهار نفر دستگیر شدند.

قاچاقچیان با خودروهای اسکورت و مجهز به سیستم دودزا محموله ی مواد مخدر را جابجا می کردند که در دام اطلاعاتی گرفتار شدند و از آنان پنج دستگاه خودرو با دو فقره پلاک جعلی توقیف شد.

کد مطلب 4239164

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه