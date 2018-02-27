۲ شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر در استان کرمان منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت وزارت اطلاعات، اعضای این شبکه از مرزهای سیستان و بلوچستان و مناطق کویری وارد کشور شده بودند که با هوشیاری سربازان گمنام امام زمان (عج) شناسایی و در دو عملیات، باندهای سازمان یافته و مسلح قاچاق منهدم شدند.

در این عملیات ها بیش از دو تن مواد مخدر از نوع تریاک و حشیش و چهار قبضه سلاح جنگی از سوداگران مرگ کشف و ضبط و چهار نفر دستگیر شدند.

قاچاقچیان با خودروهای اسکورت و مجهز به سیستم دودزا محموله ی مواد مخدر را جابجا می کردند که در دام اطلاعاتی گرفتار شدند و از آنان پنج دستگاه خودرو با دو فقره پلاک جعلی توقیف شد.