تولید عسل غیراستاندارد عامل ورشکستگی زنبورداران واقعی

هوشنگ افروزان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: تولید عسل در جهان استانداردهایی دارد که در صورت رعایت آنها برترین عسل ها تولید خواهد شد و خوشبختانه قابلیت رعایت این استانداردها در ایران وجود دارد.

وی خاطر نشان کرد: به رغم ظرفیت های موجود تاکنون اقدام در خور توجهی برای تدوین استانداردهای عسل در کشور صورت نگرفته و به همین دلیل تولیدکنندگان عسل مرغوب در حاشیه قرار گرفته اند.

افروزان یادآور شد: برخی عسل های تولیدی در ایران در جهان بی نظیر هستند اما در سایه شوم عسل های نامرغوب این عسل ها نیز بازارهای خود را از دست می دهند.

وی اظهار داشت: هزینه تولید عسل طبیعی برای زنبورداران بسیار بالا است به همین علت امکان رقابت در بازار از آنها سلب می شود و حتی برخی از آنها به سمت تولید عسل تقلبی کشیده می شوند.

افروزان ادامه داد: حمایت از زنبورداران و ورود اتحادیه این صنف برای شناسایی و حل مشکلات می تواند ایران را به یکی از برترین تولیدکنندگان عسل کیفی در جهان تبدیل کند.

وی تصریح کرد: اتحادیه زنبورداران و تولیدکنندگان عسل همت چندانی برای حل مشکلات این قشر ندارند و به رغم تصویب قوانین و دستورالعمل هایی در وزارت بهداشت و درمان اتحادیه زنبورداران برای عملی شدن آنها اقدامی نکرده است.

افروزان با اشاره به خواص بی شمار عسل در تغذیه و درمان تاکید کرد: عسل طبیعی به دلیل هزینه های بالای تولید به طور منطقی گران است و همین امر باعث می شود مردم به خرید عسل های ارزان که اغلب بی کیفیت و غیراستاندارد هستند روی آورند.

وی گفت: اطلاع رسانی در مورد تشخیص عسل مرغوب از نوع تقلبی آن ، حمایت اتحادیه زنبورداران ، اعطای تسهیلات زودبازده و برخورد با تولیدکنندگان عسل نامرغوب می تواند در حل مشکلات تولید عسل کشور ایفای نقش کند.