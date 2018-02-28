به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با نکوداشت هشتادمین سالگرد تأسیس کتابخانه ملی، مراسم رونمایی از سامانه «دانش‌نامه ایران‌زمین» و مجموعه «معجم المخطوطات العراقیه» صبح امروز (۹ اسفندماه) با حضور اشرف بروجردی، رییس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حجت‌الاسلام والمسلمین مصطفی درایتی، نویسنده و محقق در محل سالن همایش فرهنگ کتابخانه ملی ایران، برگزار شد.

ابراهیمی‌ترکمان در سخنرانی خود در این مراسم، ضمن تبریک فرارسیدن هشتادمین سالگرد تأسیس کتابخانه ملی، بر لزوم حفاظت و نگهداری از منابع قدیمی و نسخ خطی تأکید کرد.

رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در ادامهبا اشاره به تعریف دکتر شفیعی کدکنی درباره آشنایی‌زدایی گفت: آشنایی‌زدایی در اصطلاح یکی از تکنیک‌های ادبی است که اولین‌بار در مکتب شکل گرایانِ (فرمالیست‌های) روس مطرح شد. شفیعی کدکنی معتقد است که آشنایی‌زدایی یعنی متفاوت کردن آنچه تا به حال در نظر انسان، آشنا و طبیعی بوده است.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: برای اینکه فرد، هوشیار شود و واقعه بیرونی و رسانایی خود را بدست آورد، باید آشنایی‌زدایی شود و یکی از چیزهایی که هنوز در عالم، رسانایی خود را حفظ کرده، کتاب است. هیچ چیز به پای کتاب و ماندگاری آن نمی‌رسد. در جلد دوم خاطرات مرحوم سنجابی آمده است: دو چیز سرنوشت آدم را تغییر می‌دهد؛ عشق و کتاب.

وی با بیان اینکه عشق و کتاب درهم تنیده هستند، گفت: امروز کار بر روی کتاب مظلومانه انجام می‌شود و رقیبی چون فضای مجازی آمده و ما را از کتاب دور کرده است. اریک فروم معتقد است که در طول تاریخ انسان‌ها معمولاً به بودن اهمیت می‌دادند اما الان دنبال داشتن هستند. در واقع داشتن‌ها جای بودن‌ها را گرفته است و کتاب همین، بودن است.

ابراهیمی‌ترکمان درباره «دانش‌نامه ایران‌زمین» گفت: این دانش‌نامه با همکاری سازمان اسناد و کتابخانه ملی و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قالب ۱۷۸۰ مقاله تألیفی با پوشش نزدیک به ۳۰ حوزه موضوعی مربوط به ایران به صورت الکترونیکی و یک پایگاه اینترنتی ارایه شده و نسخه چاپی آن به زودی به چاپ می‌رسد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین، به همکاری رایزنان فرهنگی ایران در خارج از کشور برای تهیه موضوعات پژوهشی و مقالات این سامانه اشاره و تصریح کرد: دو تن از همکاران ما در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مرحوم «محمدعلی شعاعی» و «کیومرث امیری» سهم بسیار زیادی در جمع‌آوری اطلاعات این سامانه داشتند.

وی کتابخانه ملی را یکی از مرزبانان بزرگ فرهنگی کشور دانست و گفت: امیدوار و مصمم هستیم تا با گفت‌وگو و تفاهم بیشتر، این همکاری‌ها با کتابخانه ملی در آینده نیز، ادامه داشته باشد.

در پایان این مراسم، بروجردی و حجت‌الاسلام درایتی دیدگاه‌های خود را در باره تولید این دو مجموعه «دانش‌نامه ایران‌زمین» و «معجم المخطوطات العراقیه» بیان کردند و از این آثار رونمایی به عمل آمد.