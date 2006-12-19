خبرهای کوتاه از سینمای جهان

به گزارش خبرنگار مهر، شارون استون و جیمی فالون قرارداد بازی در یک فیلم مستقل به نام "الیوت راکت" را امضاء‌ کردند. این اثر درام نخستین تجربه کارگردانی پاتریک سیسام است و بر اساس داستانی کوتاه از اتان کانین کلید می خورد. فیلم شرح حال مردی است که تمام دغدغه اش در کار خلاصه می شود، اما وقتی به سبب بیماری پدرش به خانه بازمی گردد، درمی یابد موضوعات بسیاری برای رسیدگی وجود دارد.

رابرت رودریگز فیلمی را بر اساس کتاب مصور مایکل الرد با نام "مادام" تولید می کند. جورج هیوانگ کارگردانی این اثر را بر عهده دارد و فیلم با حال و هوای "فرانکنستاین" ساخته می شود. جریان از این قرار است که شخصیت محوری فیلم در یک سانحه رانندگی می میرد، اما توسط یک پرفسور نخاله به زندگی بازمی گردد.

استودیو لاینزگیت حقوق نمایش فیلم "شفقت" به کارگردانی جان پولسن را از آن خود کرد. راسل کرو در این فیلم تریلر نقش پلیسی را بازی می کند که در جستجوی یک قاتل زنجیره ای است. "شفقت" بر اساس کتاب رابرت کورمیر ساخته شده و شاهد همکاری کرو با بازیگرانی چون سوفی تراب و جان فاستر است.

انجمن منتقدان فیلم لاس وگاس جایزه بهترین هنرپیشه زن سال را به پاس حضور هلن میرن در فیلم "ملکه" به این هنرپیشه اهداء‌ کرد. جایزه بهترین هنرپیشه مرد به فورست ویتکر برای فیلم "آخرین پادشاه اسکاتلند" رسید و پیتر اوتول جایزه یک عمر فعالیت هنری را دریافت کرد. در این میان جایزه بهترین فیلم به "مردگان" و جایزه بهترین کارگردانی به مارتین اسکورسیزی رسید.