توسعه گردشگری دریایی سبب بهبود معیشت حاشیه نشینان تالاب می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری بعدازظهر چهارشنبه در جلسه احیای تالاب انزلی و برنامه ریزی گردشگری ساحلی و دریایی که در مهمانسرای محیط زیست شهرستان بندرانزلی برگزار شد، اظهار کرد: لازمه احیای تالاب انزلی پیوند بیشتر بین مردم و این تالاب است.

وی در ادامه تأکید کرد: در راستای احیای تالاب در حوزه اعتبارات از ظرفیت استانی و ملی استفاده می شود.

استاندار گیلان با اشاره به اینکه باید حق استفاده مردم را به صورت صحیح و حقوقی تعریف کنیم، گفت : عدم مدیریت صحیح در این زمینه سبب بروز موضوع زمین خواری در حوزه تالاب می شود.

وی با بیان اینکه حاشیه تالاب ظرفیت بسیار مناسبی برای ایجاد اشتغال دارد، خاطرنشان کرد: براساس پیش بینی های هواشناسی امکان بالا آمدن آب در سال های آینده مانند گذشته بعید است و مشکلی ایجاد نمی شود.

سالاری همچنین یادآورشد: مسئولان باید مطالعات لازم در زمینه فعالیت های درآمد زا و متناسب با زیست بوم این حوزه را انجام داده و زمینه لازم برای حرکت در این مسیر را فراهم و به مردم اعلام کنند.

وی با تاکید بر اینکه نوع سازه های مورد استفاده در این حوزه باید از سوی محیط زیست مورد تأیید باشد، تصریح کرد: در این حوزه هر نوع فعالیتی از محیط زیست تایید نمی شود بنابراین باید دقت نظر بیشتری صورت گیرد.

به گفته این مسئول احیای تالاب و توسعه گردشگری دریایی با بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی و سازه های سبک شناور دریایی گامی موثر در راستای پیوند معیشت حاشیه نشینان با تالاب و ایجاد فرصت های شغلی است.

به گفته سالاری بیش از هفت میلیارد تومان اعتبار به تالاب های استان اختصاص داده شده است.

استاندار گیلان همچنین به شغل های فراوانی که می توان در این فضا ایجاد کرد اشاره و خاطر نشان کرد: اگر کسب و کارها را ایجاد کنیم میزان شکار پرندگان کاهش چشم گیری پیدا می کنند.

سالاری همچنین با تأ کید بر لزوم توجه بیشتر به انجام امورات مردم، افزود: نباید از اقدامات طبیعت گرایانه فاصله گرفته و در این راستا می توانیم از سازه های مناسب استفاده کنیم.