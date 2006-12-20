مردم در انتخابات 24 آذر ترجیح دادند مسئولیت را به اصولگرایان اصلاح طلب بسپارند

محمد شاهی عربلو نماینده رباط کریم و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل انتخابات 24 آذر اظهار داشت: انتخابات 24 آذر در تهران در تمام دوره های رای گیری و انتخابات در نوع خود بی نظیر بود و شکوه آن نشان‌ دهنده آن است که ملت ما دقیقا پی برده است که سرنوشت کشور توسط خود مردم در انتخابات آزاد رقم زده می شود.

وی افزود: این حماسه تاریخی بزرگ، نشان از عمق ایمان و اعتقاد مردم به دموکراسی و انتخابات آزاد و سرنوشت ساز بودن رای حتی یک نفراز آنها در آینده کشور و انقلاب است و اینکه ملت راز پیشرفت جامعه را اصلاح روش ها و سیستم مدیریتی کشور می دانند.

شاهی عربلو ادامه داد: مردم به این باور رسیده اند که با رای دادن می توانند، در کل سیستم مدیریتی کشور از مجلس خبرگان گرفته تا دولت، شوراها و مجلس شورای اسلامی و ...تاثیر گذار باشند و آنچنان که خودشان صلاح می دانند، تغییرات را انجام دهند و اصلاح کنند و این یک پیروزی بزرگ برای نظام و هم برای ملت بزرگ ایران است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در انتخابات 24 آذر هیچ جناحی نمی تواند خود را برنده یا بازنده بداند، مگر آنکه از اصول عقلانی خارج شود، برنده اصلی ملت و بازنده اصلی دشمنان خارجی و داخلی این انقلاب و مردم هستند.

شاهی عربلو اظهار داشت: در حقیقت این انتخابات نشان داد مقبولیت اصولگرایان زیرا من نمی توانم از آن به پیروزی یا شکست یاد کنم، همچنان تدوام دارد و علیرغم وجود چند لیست از جبهه اصولگرایان و عدم ارایه لیست واحد، باز دیدیم که مردم 80 درصد کرسی های شورای شهر تهران را به دست اصولگرایان سپردند و این نشان دهنده موفق بودن اصولگرایان در دیگر صحنه های مدیریتی و حکومتی است.

وی اختصاص بخشی از آرای مردم به جناح مخالف اصولگرایان را تلنگر و تذکری مهم برای جبهه اصولگرایان دانست و گفت: آنان باید مسایلی که مردم با آنها اختلاف نظر دارند را، شناسایی و نظرات آنها را در مرحله تصمیم گیری و اجرا کاملا به کار بگیرند و از اشتباهات گذشته عبرت بگیرند و بدانند که حرف حرف مردم است و بس.