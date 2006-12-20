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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۱۱:۱۸

شاهی عربلو در گفتگو با مهر:

مردم در انتخابات 24 آذر ترجیح دادند مسئولیت را به اصولگرایان اصلاح طلب بسپارند

مردم در انتخابات 24 آذر ترجیح دادند مسئولیت را به اصولگرایان اصلاح طلب بسپارند

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه بهترین اصولگرایی به تعبیر رهبر انقلاب اصولگرایی اصلاح طلبانه است، گفت: بایستی اصلاحات سر لوحه کار اصولگرایان قرار بگیرد و رای مردم در انتخابات 24 آذر نشانگر مقبولیت اصولگرایان اصلاح طلب است که مردم مسئولیت شوراها را به آنها سپردند.

محمد شاهی عربلو نماینده رباط کریم و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در تحلیل انتخابات 24 آذر اظهار داشت: انتخابات 24 آذر در تهران در تمام دوره های رای گیری و انتخابات در نوع خود بی نظیر بود و شکوه آن نشان‌ دهنده آن است که ملت ما دقیقا پی برده است که سرنوشت کشور توسط خود مردم در انتخابات آزاد رقم زده می شود.

وی افزود: این حماسه تاریخی بزرگ، نشان از عمق ایمان و اعتقاد مردم به دموکراسی و انتخابات آزاد و سرنوشت ساز بودن رای حتی یک نفراز آنها در آینده کشور و انقلاب است و اینکه ملت راز پیشرفت جامعه را اصلاح روش ها و سیستم مدیریتی  کشور می دانند.

شاهی عربلو ادامه داد: مردم به این باور رسیده اند که با رای دادن می توانند، در کل سیستم مدیریتی کشور از مجلس خبرگان گرفته تا دولت، شوراها و مجلس شورای اسلامی و ...تاثیر گذار باشند و آنچنان که خودشان صلاح می دانند، تغییرات را انجام  دهند و اصلاح کنند و این یک پیروزی بزرگ برای نظام و هم برای ملت بزرگ ایران است.

این نماینده مجلس تاکید کرد: در انتخابات 24 آذر هیچ جناحی نمی تواند خود را برنده یا بازنده بداند، مگر آنکه از اصول عقلانی خارج شود، برنده اصلی ملت و بازنده اصلی دشمنان خارجی و داخلی این انقلاب و مردم هستند.

شاهی عربلو اظهار داشت: در حقیقت این انتخابات نشان داد مقبولیت اصولگرایان زیرا من نمی توانم از آن به پیروزی یا شکست یاد کنم، همچنان تدوام دارد و علیرغم وجود چند لیست از جبهه اصولگرایان و عدم ارایه لیست واحد، باز دیدیم که مردم 80 درصد کرسی های شورای شهر تهران را به دست اصولگرایان سپردند و این نشان دهنده موفق بودن اصولگرایان در دیگر صحنه های مدیریتی و حکومتی است. 

وی اختصاص بخشی از آرای مردم به جناح مخالف اصولگرایان را تلنگر و تذکری مهم برای جبهه اصولگرایان دانست و گفت: آنان باید مسایلی که مردم با آنها اختلاف نظر دارند را، شناسایی و نظرات آنها را در مرحله تصمیم گیری و اجرا کاملا به کار بگیرند و از اشتباهات گذشته عبرت بگیرند و بدانند که حرف حرف مردم است و بس.

کد مطلب 424000

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