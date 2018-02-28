همایش مفاخر استان همدان به صورت مداوم برگزار شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غیاث‌الدین طه‌محمدی ظهر چهارشنبه در همایش ملی هزاره باباطاهر با بیان اینکه باباطاهر در شوق وصل معبود و محبوب خود ذره ذره وجود خود را در راه رسیدن به خدا ذوب کرد، عنوان کرد: آخرین ایستگاه سیر و سلوک انسان لقاءالله است.

وی با بابیان اینکه عرفای بزرگ عالم تشیع را عارف کامل واصل تعریف می‌کنند و کامل واصل کسی که به وصل محبوب خود رسیده است، افزود: مرحوم ملا عبدالصمد همدانی از مفاخر بزرگ شهرهمدان ناشناخته مانده است.

رسالت سنگینی بر دوش فرهیختگان، متفکران، اهل قلم، نویسندگان است

امام جمعه همدان با بیان اینکه رسالت سنگینی بر دوش فرهیختگان، متفکران، اهل قلم، نویسندگان است، عنوان کرد: عارفان و مفاخر استان در قلم خود ریاضت سنگین کشیدند و فضیلت‌ها را خلق کردند و امروز ما وارث این فضیلت‌ها هستیم.

آیت الله محمدی عنوان کرد: برگزاری چنین همایش هایی برای معرفی بیشتر مفاخر باید ادامه داشته باشد هرچند این همایش‌ها نمی‌تواند یک هزارم از ابعاد شخصیتی مشاهیر را نشان دهد، مگر آنکه ادامه داشته باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان نیز با بیان اینکه همدان مهد مفاخر و مشاهیر بزرگ است، گفت: بسیاری از عالمان و دانشمندان در دیار همدان پرورش یافته اند.

تکریم مفاخر علمی، فرهنگی، هنری

فاضل عبادی با بیان سیاست‌گذاری ها مبتنی بر شناسایی مفاخر و بزرگان در اعصار گذشته و حال است، گفت: برگزاری اردیبهشت مفاخر، آیین نکوداشت بزرگان در شهرستان‌های استان همدان و برگزاری برنامه های فرهنگی نشان دهنده تکریم مفاخر علمی، فرهنگی، هنری است.

وی به نامگذاری سالانه استان همدان به نام یکی از مفاخر و تمرکز بر معرفی یکی از این شخصیت‌های ملی یا جهانی اشاره کرد و گفت: باید از فرصت ها برای معرفی مفاخر بهره برد.

رئیس دانشگاه بوعلی سینا نیز با بیان اینکه همدان به عنوان مهد تاریخ و تمدن دارای مفاخر بسیاری است، گفت: بزرگداشت مفاخر گذشته و نکوداشت مفاخر کنونی از اتفاقات مبارکی است که طی چند سال اخیر در استان همدان انجام می‌شود.

یعقوب محمدی‌فر با بیان اینکه همدان به عنوان مرکزیتی تاریخی، سیاسی و مذهبی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، افزود: دانشمندان باید ارج نهاده شوند تا بستر برای دانشمندان نوظهور فراهم شود.

وی با بیان اینکه زمانی که ادبیات باباطاهر به زبان انگلیسی ترجمه شد کسی به این اشعار توجهی نکرد، افزود: باید در راستای بین المللی سازی شخصیت‌های بزرگ کشور تلاش کرد.