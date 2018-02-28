ریشه آسیب های اجتماعی در گلستان شناسایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام قاسم لیوانی عصر چهارشنبه در هفتمین نشست کارگروه تخصصی اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: آسیب های اجتماعی در همه خانواده های و از اقشار مختلف نفوذ کرده اما کمتر ریشه یابی آسیب ها مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه خداوند در قرآن کریم به این نکته تاکید کرده که ریشه آسیب ها را باید در دست خود انسان ها جست و جو کرد، افزود: در یکی دو دهه گذشته آسیب های اجتماعی رشد فزاینده ای در جامعه داشته است.

مشاور استاندار گلستان در امور فرهنگی و روحانیت تاکید کرد: به اعتقاد بنده باید گروهی از متخصصین در حوزه آسیب های اجتماعی در حوزه سرقت، طلاق و اعتیاد و ... تعیین شده و ریشه آسیب های اجتماعی در گلستان را پیدا کنند.

وی بابیان اینکه اگر ریشه آسیب های اجتماعی مشخص شود آنگاه می توانیم راهکار مناسبی برای مقابله با آن تعیین کنیم، افزود: تا ریشه آسیب ها شناسایی نشود در کاهش آن توفیق نخواهیم داشت از اینرو باید ریشه یابی که تاکنون نسبت به آن توجه کافی نشده بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

لیوانی متذکر شد: پس از ریشه یابی آسیب های اجتماعی باید خانواده ها با همکاری آموزش و پرورش در حوزه آموزش ورود پیدا کرده و آگاهی رسانی و مقابله با آسیب های اجتماعی در استان و کشور در دستور کار قرار گیرد.