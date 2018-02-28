حوادث رانندگی سالانه ۴۵۰هزار مصدوم در کشور برجای می گذارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانکه روز چهارشنبه در دومین کارگاه آموزشی ستادی - تمرینی غدیر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: حوادث رانندگی سالانه در ایران تلفات و مجروحان بسیار برجای می گذارد و زیان اقتصادی آن مجموعا بیش از هفت درصد درآمد تولید ناخالص سالیانه کشور است.

قائم مقام سازمان اورژانس کشور افزود: براساس تحقیقات انجام شده، در جهان سالانه به طور میانگین به ازای هر یکصد هزار نفر ۱۷ نفر بر اثر حوادث ترافیکی جان خود را از دست می دهند اما این رقم در ایران ۳۲ نفر است، از طرف دیگر این سوانح هر ساله ضرر چند ده میلیارد دلاری به کشور وارد می سازند.

خانکه گفت: بیش از ۶۵ درصد تلفات سالیانه حوادث رانندگی در کشور در سنین ۱۵ تا ۴۵ سال قرار دارند که به معنای از دست رفتن نیروی انسانی جوان و در سن فعالیت است.

وی ادامه داد: علاوه بر موضوع تصادفات و حوادث رانندگی، مساله دیگر در کشور فراوانی وقوع سوانح و بلایای طبیعی است و با توجه به شرایط خاص اقلیمی، زمین و...، رخدادهایی از جمله زلزله، خشکسالی، سیل و... نیز در کمین است.

قائم مقام سازمان اورژانس کشور بیان کرد: برمبنای بررسی ها، شمار حوادث و سوانحی که هم به طور طبیعی و هم با عامل انسانی در کشورمان رخ می دهد بیش از ۳۸ مورد است و بسیاری از شهرها و مناطق در معرض این حوادث قرار دارند.

وی خاطرنشان ساخت: کشور ایران در منطقه ای از جهان واقع است که برمبنای تحقیقات، در معرض بیشترین تحولات و دگرگونی های اقلیمی قرار دارد که این مساله هم موجب افزایش وقوع حوادث و تلفات و هم آسیب های اقتصادی می شود.

قائم مقام سازمان اورژانس کشور ادامه داد: امروز نیاز به این داریم که در سطح محلی و استانی، مدیریت و توانمندی خود را در مقابله با حوادث و بلایا افزایش دهیم و به فراهم سازی تجهیزات و امکانات در این زمینه بپردازیم.

خانکه تصریح کرد: در حقیقت بایستی هر منطقه و استان بتواند به تنهایی و مستقل در مواقع بحران مطلوب عمل کند و اوضاع را ساماندهی کند.