به گزارش خبرنگار مهر، به گفته محققان تایوانی، لخته های خونی ایجادشده در پاها موسوم به "ترومبوز وریدی عمیق" در صورت حرکت به سوی ریه ها یا قلب می توانند خطرناک باشند.

دکتر « شیو لوئن چانگ»، سرپرست تیم تحقیق از بیمارستان چانگ گانگ تایوان، در این باره می گوید: «رگ های واریسی یک نشانه نگران کننده هستند چراکه ممکن است با افزایش ریسک یک بیماری جدی تر مرتبط باشند.»

وی تاکید می کند: «افراد مبتلا به رگ های واریسی باید به فکر بررسی به موقع آن باشند.»

تیم تحقیق در این مطالعه دریافت در بین گروهی با بیش از ۴۲۵ هزار نفر که بیش از نیمی از آنها مبتلا به رگ های واریسی بودند، خطر بروز عارضه ترومبوز وریدی عمیق ۵.۳ بار افزایش می یابد.

به گفته چانگ، هنوز مشخص نیست که آیا رگ های واریسی موجب لختگی خون می شوند یا یکی از عوامل خطر بروز این مشکل هستند.

همچنین محققان دریافتند خطر آمبولی ریوی (لخته شدن خون در ریه) یا تنگ شدن رگ های پا در بین افراد مبتلا به رگ های واریسی روبه افزایش است.