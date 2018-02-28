به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه سادات برومند با حضور در برنامه های جنبی دهمین نمایشگاه کتاب یزد با تاکید بر اهمیت کتابخوانی از دوران کودکی اظهار داشت: هیچ دوستی بهتر از کتاب نیست و از کودکان و نوجوانان یزدی می‌خواهم تا اهتمام بیشتری برای مطالعه کتاب داشته باشند.

وی با بیان اینکه کتابخوانی باعث ایجاد روحیه نشاط در میان کودکان می‌شود، افزود: کتاب و کتابخوانی در ذهن پویایی ایجاد می کند و این پویایی، نشاط را به دنبال خواهد داشت.

برومند یادآور شد: من کودکی بسیار شیرینی داشتم و خاطرات خوبی از آن دوران دارم و از گردش‌ها تا بازی با هم سن و سالانم در خلق آثارم موثر بوده است.

وی در عین حال گفت: مطالعه زیاد در از دوران کودکی تا سن جوانی باعث شد که بتوانم در خلق آثار هنری موفق‌تر باشم.

همچنین دراین برنامه که به همت کانون های فرهنگی و هنری مساجد یزد برگزار شد مراسم جشن امضاء برخی آثار این کارگردان سرشناس برگزارشد.

به گزارش مهر، دهمین نمایشگاه کتاب یزد از ۵ تا ۱۱ اسفندماه در محل نمایشگاه های دائمی استان یزد در حال برگزاری است و ۵۵۵ ناشر داخلی و خارجی آثار خود را در معرض فروش و بازدید قرار داده اند.