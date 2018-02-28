مازندران مستعد تولید آفتابگردان و دانه های روغنی است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی حسین نژاد عصر چهارشنبه در نشست توجیهی فنی نحوه برخورداری از تسهیلات اشتغال روستایی و نحوه استفاده از ضمانت نامه های صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون که در سالن اجتماعات اداره کل تعاون مازندران در ساری با اشاره بر تاکید دولت بر ایجاد اشتغال روستایی و اعطای تسهیلات به این بخش اظهار داشت: دولت نگاه ویژه ای به اشتغال در روستاها دارد.

وی افزود: صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون تاکنون با استفاده ازظرفیت های بالقوه ، دانش و نیروی انسانی خود، اثربخشی مناسبی جهت رسیدن به اهداف توسعه ای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی داشته است.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشور با اشاره به ظرفیت های مازندران در حوزه های مختلف گردشگری ، کشاورزی و صنعتی گفت: مدیران دستگاه های اجرایی و دستگاه هایی که ارتباط مستقیم با روستا ها دارد ظرفیت های آن را بررسی کرده و دریافت اعتبار اقدام کنند.

وی با اعلام اینکه دولت ۳۵۰ میلیارد تسهیلات اشتغالزایی روستایی به مازندران اختصاص داده است ، تاکید کرد : این مهم بایستی با در نظر گرفتن ظرفیت و اهلیت متقاضی در جهت ایجاد اشتغال روستایی هزینه شود.

حسین نژاد با بیان اینکه همزمان با ثبت نام وام اشتغال روستایی ثبت نام برای صدور ضمانت نامه برای طرح های دارای توجیه اقتصادی که فاقد وثیقه هستند آغاز شد، افزود: در حمایت از سیاست های دولت و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بستر های لازم را جهت تأمین وثیقه مورد نیاز طرح های کارآفرین و تعاون برای بهره مندی از تسهیلات در نظر گرفته شده برای روستاییان کشور آماده کرده است.

وی افزود: : تمامی بانک های عامل طرح اشتغال روستایی طرف قرارداد صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون بوده و مجریان طرح های کارآفرین که طرح آنان دارای توجیه اقتصادی باشد نگران تأمین وثیقه نباشند.

حسین نژاد بانک‌های کشاورزی، پست بانک، توسعه تعاون، صندوق کارآفرینی امید و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی را از موسسات عامل پرداخت تسهیلات اشتغال روستایی اعلام کرد و درباره نحوه مراجعه متقاضیان گفت: افرادی که طرح‌های اشتغالزایی دارای توجیه اقتصادی دارند می‌توانند در اولین گام با مراجعه به یکی از دو مرجع اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوطه یا یکی از موسسات عامل نسبت به ارائه طرح خود اقدام کنند.

مدیر عامل صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون کشوربا اعلام اینکه پرداخت وام تعاونی های زنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان نیاز به وثیقه ندارد، افزود:این صندوق مصوب کرده است که وام های پرداختی به تعاونی های زنان تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان بدون وثیقه و تنها با گرفتن سفته بطور ۱۰۰ درصد ضمانت شود.

وی در ادامه افزود: تخصیص اعتبار به طرح هایی تعلق می گیرد که توجیه اقتصادی داشته باشد وتاکید بر اینکه درایجاد کارآفرینی فرد عامل و ایده و هدف نقش موثری دارد.

حسین نژاد با بیان اینکه مازندران مستعد برخی تولیدات کشاورزی از قبیل دانه های آفتابگردان و دانه های روغنی است ، افزود: تولید این نوع محصولات موجب افزایش ارزش افزوده و تولید در استان می شود.