ساخت ترمینال ۳ بندر شهید رجایی با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، عباس آخوندی عصر چهارشنبه در حاشیه مراسم افتتاح دومین مرحله احداث فاز سوم بندر شهیدرجایی و بهره‌برداری از تعدادی از طرح‌های حوزه راه و مسکن و شهرسازی در جمع خبرنگاران به ارایه توضیحاتی پرداخت و گفت: امروز (۹ اسفندماه) با حضور رئیس‌جمهوری دو پروژه بسیار بزرگ را در بندر شهید رجایی پی خواهیم گرفت.

وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: یکی از اقدامات مجهز کردن ترمینال ۲ بندر شهیدرجایی است که کاری که انجام می دهیم افزایش ۱۲ جرثقیل به ترمینال ۲ است که با این اقدام، ظرفیت این جرثقیل ها، نسبت به وضع موجود ترمینال ۱.۵ برابر افزون می‌شود.

آخوندی افزود: افزون بر این کاری که انجام می شود این است که با سرمایه گذاری که به عنوان بخش غیردولتی مدیریت ترمینال به وی واگذار شده، توافقی کرده‌ ایم که بر اساس آن پنج حرثقیل دروازه ای را در ترمینال دو خریداری و نصب کند. بنابراین بدین ترتیب ظرفیت ترمینال ۲ ما به سه برابر افزایش پیدا خواهد کرد.

وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: رئیس جمهوری در جریان این سفر بازدیدی از جرثقیل‌های نصب شده و عملیات سرهم بندی کردن آن خواهند داشت. هم اکنون ۱۰ جرثقیل آن از آلمان وارد شده و دو جرثقیل دیگر ظرف سه هفته آینده وارد می شود.

وی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ۳ جرثقیل نصب شده و سایر جرثقیل ها نیز در حال نصب است و پیش بینی می شود که تا شهریورماه سال آینده کل جرثقیل ها را نصب شده داشته باشیم و ظرفیت ترمینال ۲ بندر شهیدرجایی را با ظرفیت بالایی داشته باشیم.

وزیر راه و شهرسازی از دیگر بازدیدها و افتتاح های سفر رئیس جمهوری را آغاز عملیات اجرایی ترمینال ۳ شهیدرجایی عنوان کرد و گفت: ترمینال ۳بندر شهیدرجایی، ترمینال بسیار مهمی برای ما است و قرارداد این بندر با سرمایه گذاری حدود ۸۵۰ میلیاردتومان انجام می‌شود تا بتوانیم۱۸۰۰ متر کناره ترمینال برای پهلوگیری کشتی‌ها ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: عمق آب‌خور این حوضچه در حدود ۱۷.۵ متر است و کشتی هایی بالغ بر ۱۸ هزار کانتینر بار (کشتی هایی که بالای ۳۰۰ هزار تن وزن دارند) می‌توانند در ترمینال ۳ بندرشهیدرجایی، پهلوگیری کنند.

آخوندی تاکید کرد: با احداث این ترمینال (ترمینال ۳ بندر شهیدرجایی)، بزرگ ترین کشتی‌های حمل کالای دنیا به غیر از کشتی های نفتی می توانند در این ترمینال پهلودهی داشته باشند و قدرت رقابتی بنادر ایران با بنادر رقیب در منطقه افزایش قابل ملاحظه ای خواهد یافت.

وی خاطرنشان کرد: امروز انشاء الله با حضور رئیس‌جمهوری بخش ترمینال ۳ آغاز می شود، کل مناقصه انجام شده است و پیمانکار در محل مستقر است که عملیات بلافاصله با دستور رئیس جمهوری آغاز شد.