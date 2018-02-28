به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند عصر امروز در نشست ستاد بازسازی مناطق زلزله‌زده استان کرمانشاه اظهار داشت: طی توافقی که با مدیران عامل بانکها داشتیم، سه پیشنهاد مطرح شد. اینکه بانکها در حوزه بهداشت، کتابخانه و فضاهای آموزشی در مناطق زلزله زده اقدامات عمرانی انجام دهند، که قرار بر این شد که ۶۰ میلیارد تومان در این حوزه هزینه ها هزینه کنند.

استاندار کرمانشاه با ادامه توضیحات گفت: مدیرکل نوسازی مدارس، هفته آینده برای معرفی پروژه ها و نحوه اجرا به تهران برود و با آقای افخمی به نمایندگی از بانکها این موضوع را حل کند.

وی افزود: ما از روند اجرایی نظام مهندسی در مناطق زلزله زده گلایه مندیم، روند اجرایی کار نظام مهندسی کرمانشاه بررسی می شود و در صورتی که نظام مهندسی قادر به انجام‌کار نباشد یا مشاور گرفته و یا از نظام مهندسی دیگر استان ها استفاده خواهد شد.

بازوند بیان کرد: بنیاد مسکن باید مکانی را برای تخلیه نخاله های شهری مناطق زلزله‌زده شناسایی و آنها را به خارج از شهر انتقال دهد.

وی تاکید کرد: تخلیه نخاله های شهری باید بر اساس استاندارد های دانشگاه علوم پزشکی باشد و در صورتی که کم کاری در این قسمت انجام شود بنیاد مشکن باید پاسخگو باشد

استاندار کرمانشاه اظهار کرد: ابهاماتی در پروژه های دانشگاه علوم پزشکی وجود دارد که باید با برگزاری جلساتی کارشناسی به آن رسیدگی شود.

وی افزود: پول ساخت و ساز برای مستاجرین مناطق زلزله‌زده توسط هیئت دولت تامین شده است. برای مناطق روستایی سی میلیون و برای مناطق شهری چهل میلیون تومان تسهیلات چهاردرصدی درنظر گرفته شده است.