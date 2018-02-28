قیمت نفت با نگرانی از عرضه آمریکا و تقاضا در آسیا کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، روز چهارشنبه قبل از اعلام دادههای میزان تولید نفت آمریکا، که انتظار میرود نشاندهنده یک افزایش دیگر باشد و پس از کندتر شدن فعالیتهای صنعتی در برخی از بزرگترین کشورهای مصرفکننده سوخت، قیمت نفت برنت افت کرد.
پیشخرید هر بشکه نفت برنت برای ماه می، ۸ سنت افت کرد و در ساعت ۲۰:۱۰ به وقت تهران به ۶۶.۵۵ دلار رسید.
پیشخرید نفت خام نیمهسنگین تگزاس غرب آمریکا، دابلیوتیآی، ۱۰ سنت بالا رفت و به هر بشکه ۶۳.۱۱ دلار رسید.
امروز پس از این که ۳ کشور از بزرگترین مصرفکنندههای نفت، چین، هند و ژاپن، گزارش دادند که فعالیت ماهانه کارخانجات آنها کندتر شده است، قیمت نفت تحت فشار قرار گرفت.
در ایالات متحده، بزرگترین مصرفکننده نفت جهان، بالا رفتن میزان ذخایر نفتی و افت فعالیتهای پالایشگاهی بر دوش قیمتها سنگینی میکند.
در اواخر امروز به وقت آمریکا، دادههای رسمی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد.
هرچند سازمان کشورهای صادرکننده سوخت و روسیه تولیدات خود را با هدف تقویت قیمتها، کاهش دادند، با اوج گرفتن تولید نفت در آمریکا، قیمتها نتوانستند خیلی از ۷۰ دلار بالاتر بروند.
کامرز بانک در یادداشتی هشدار داد: اگر گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا تایید کند که نه تنها میزان ذخایر انبارهای نفت آمریکا افزایش یافته است، بلکه تولید نفت خام این کشورهم دوباره افزایش داشته است، احتمال این وجود دارد که قیمتها بیش از این هم افت کنند.
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