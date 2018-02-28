پکن از حملات تروریست ها در سوریه انتقاد کرد/ موفقیت نشست «سوچی»

به گزارش خبرگزاری مهر، نماینده چین در شورای امنیت سازمان ملل متحد در نشست جاری اعضای این شورا درباره اوضاع و تحولات غوطه شرقی در سوریه به بیان مواضع این کشور پرداخت.

وی در اظهاراتی با ابراز نگرانی از ادامه خشونت ها در غوطه شرقی گفت: تنش ها در غوطه شرقی افزایش یافته است. قطعنامه ۲۴۰۱ شورای امنیت سازمان ملل نیز برای آتش بس در غوطه شرقی بوده است.

نماینده چین در شورای امنیت ادامه داد: از همه طرف ها در سوریه می خواهیم تا به قطعنامه شورای امنیت و نیز رعایت آتش بس که در آن تصریح شده احترام بگذارند و زمینه کمک رسانی به غیرنظامیان در این منطقه را هموار کنند.

نماینده پکن در ادامه افزود: نشست صلح سوچی در روسیه با موفقیت سوریه را به سمت حل و فصل بحران پیش برد. لازم است یادآور شویم که تنها مذاکرات و گفتگوهای سوری- سوری برای همه قابل قبول است.

دیپلمات برجسته چینی تصریح کرد: تروریست ها دائماً سوریه را مورد حمله قرار داده و کارکنان امدادرسان را نیز مورد هجمه قرار می دهند. لذا همه باید تلاش های خود را در راستای اجرای آتش بس و قطعنامه مذکور به کار بگیرند.