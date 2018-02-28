به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید محمدباقر عبادی چهارشنبه شب در جمع مردم روستای نصرالدین از توابع شهرستان درمیان اظهار داشت: مسئولان اجرایی باید هرچه در توان دارند برای حل مشکلات مردم قدم بردارند.

وی با بیان اینکه سیمان باقران یکی از صنایع مهم شهرستان درمیان است، بیان کرد: در دوره قبل ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات برای راه اندازی این کارخانه پیگیری شد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: با اختصاص این تسهیلات و اختصاص شش میلیون یورو از صندوق توسعه برای این پروژه، سیمان باقران به عنوان یک چشمه جوشان در اقتصاد در این منطقه پا گرفت.

عبادی با اشاره به اختصاص اعتبار ویژه برای طرح های آبخیزداری، بیان داشت: مقام معظم رهبری ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه آبخیزداری دستور دادند که در بودجه امسال گنجانده شد و کار بسیار بزرگی بود.

وی ادامه داد: همچنین با تلاش و پیگیری نمایندگان استان ۸۵ میلیارد تومان به بودجه تملک و دارایی و عمرانی استان امسال در قانون بودجه اضافه شد.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین به اقدامات انجام شده برای بارور سازی ابرها اشاره کرد و گفت: سال گذشته باروری ابرها صورت گرفت امسال نیز به صورت مکرر این موضوع از طریق وزارت نیرو پیگیری شد.

افغانستان روی خوشی به بازارچه های مرزی نشان نمی دهد

عبادی ادامه داد: از ابتدای اسفندماه وزارت نیرو با کمک سپاه پاسداران باروری ابرها را انجام داده که تاثیری در میزان بارش ها خواهد داشت.

وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای باز شدن بازارچه مرزی و مرز، عنوان داشت: در این راستا دو جلسه با دکتر ظریف و یک جلسه با آقای جهانگیری داشته ایم با این وجود طرف مقابل روی خوشی به بازارچه های مرزی نشان نمی دهد و خیلی از این بازارچه ها را مسدود کرده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی راه آهن را یکی از نیازهای جدی استان عنوان کرد و گفت: اگر این پروژه اجرا شود زیرساخت مهم برای صنعت، معادن، بازرگانی و مرز خواهد بود.

عبادی با بیان اینکه در دور قبل مجلس ردیف اعتباری برای این پروژه گرفت، بیان داشت: دولت منابع مالی کافی برای اجرای آن ندارد و باید سرمایه گذاری خارجی پای کار بیاید با این وجود دولت باید ۱۵ درصد در آن سرمایه گذاری کند که در این زمینه نیز دولت مشکل داشت.

سد بزرگ طرح های نیازمند فاینانس برداشته شد

وی با اشاره به اینکه در بودجه این مشکل را برطرف کردیم، بیان کرد: مقرر شد این ۱۵ درصد از محل صندوق توسعه اختصاص یابد و با این اقدام سد بزرگی برای همه طرح های توسعه نیازمند فاینانس برداشته شده است.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی همچنین از برداشتن قدم های مثبت برای تسهیلات ازدواج خبر داد و افزود: مجلس میزان این تسهیلات را به ۱۵ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۱۵ ساله افزایش داده است.

عبادی اشتغال را یکی مشکلات بزرگ کشور دانست و گفت: در این راستا مبلغ یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار در مجلس برای طرح های روستایی و مناطق محروم تصویب شد که این تسهیلات در مناطق مرزی با نرخ سود چهاردرصد و برای سایر مناطق شش درصد خواهد بود.

وی با بیان اینکه صنایع دستی و فرش یکی از زمینه های خوب برای تولید اشتغال است، عنوان داشت: به منظور توسعه و تقویت این صنایع فراکسیون فرش و صنایع دستی در مجلس تشکیل و در نهایت منجر شد که طرحی برای حمایت از فعالان این حوزه تصویب شود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: دولت موظف شد این افراد را بیمه کرده و در بحث عرضه صنایع دستی دولت باید همراهی های خاصی انجام دهد.

عبادی ادامه داد: همچنین با تلاش و پیگیری نمایندگان استان در بودجه سال آینده دولت باید در سه استان خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان و جنوب کرمان به صورت ویژه در امر گازرسانی سرمایه گذاری کند.