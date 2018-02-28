عیادت سخنگوی ناجا از مجروح اغتشاشات اخیر که از کما خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی و معاون اجرایی سپاه تهران از بسیجی امید خسروی که در جریان اغتشاشات گلستان هفتم به کما رفته بود، عیادت کردند.

بنابراین گزارش، خوشبختانه این بسیجی پس از ۹روز ازحالت کما خارج شد.