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۹ اسفند ۱۳۹۶، ۲۱:۵۳

عیادت سخنگوی ناجا از مجروح اغتشاشات اخیر که از کما خارج شد

عیادت سخنگوی ناجا از مجروح اغتشاشات اخیر که از کما خارج شد

سخنگوی ناجا از امید خسروی، مجروح اغتشاشات اخیر در خیابان گلستان که پس از ۹ روز از کما خارج شد، عیادت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار منتظرالمهدی و معاون اجرایی سپاه تهران از بسیجی امید خسروی که در جریان اغتشاشات گلستان هفتم به کما رفته بود، عیادت کردند.

بنابراین گزارش، خوشبختانه این بسیجی پس از ۹روز ازحالت کما خارج شد.

کد مطلب 4240217

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