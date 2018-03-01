ولیعهد سعودی اواخر اسفند به واشنگتن می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، یک روزنامه عربستانی اعلام کرد که «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان سعودی ۱۹ ماه مارس جاری به واشنگتن سفر خواهد کرد.

بر اساس این گزارش، روزنامه الکترونیکی «عاجل» به نقل از منابع مطلع که اشاره ای به آنها نکرد، افزود که ولیعهد عربستان با سفر به واشنگتن و نیویورک با مقامات ارشد آمریکایی دیدار و با آنها در خصوص مسائل کشورهای عربی، منطقه ای و بین المللی مورد اهمیت برای دو کشور گفتگو خواهد کرد.

این روزنامه به نقل از منابع مذکور اعلام کرد که سفر بن سلمان از تاریخ ۱۹ الی ۲۲ مارس (۲۸ اسفند الی ۲ فروردین) انجام خواهد شد.

عربستان یا آمریکا به صورت رسمی اشاره ای به این سفر نکرده اند.

این در حالی است که طبق اعلام خبرگزاری قطر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در تماس تلفنی با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز از وی برای سفر به آمریکا دعوت نمود و تمیم بن حمد نیز از این دعوت استقبال کرد.

سفر امیر قطر و ولیعهد عربستان به واشنگتن در سایه بحران موجود در شورای همکاری خلیج فارس که طی آن کشورهای عربستان، امارات، مصر و بحرین با متهم نمودن قطر به حمایت از تروریسم روابط دیپلماتیک با این کشور را قطع کردند، صورت می گیرد.

محافل رسانه ای پیش بینی می کنند که این سفرها در چارچوب آماده سازی برای برگزاری اجلاس سران کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و آمریکا در ماه می آینده باشد.