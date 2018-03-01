وزش باد نسبتا شدید در سیستان وبلوچستان/احتمال جاری شدن روان آب

علی ملاشاهی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: براساس تحلیل آخرین نقشه های همدیدی و آینده نگری هواشناسی در حال حاضر آسمان استان سیستان و بلوچستان قسمتی ابری است.

کارشناس هواشناسی سیستان و بلوچستان افزود: اما طی امروز و فردا در ساعات بعد از ظهر و شب احتمال افزایش ابر، با شدت کمتر احتمال رگبار باران و تگرگ همراه با رعد و برق در نیمه جنوبی استان سیستان و بلوچستان وجود دارد.

وی ادامه داد: از همین رو طی این مدت احتمال بارش در محدوده شهرستان های فنوج، قصرقند، نیکشهر، غرب سرباز وارتفاعات جنوبی دلگان، بزمان، ایرانشهر و سراوان بیشتر است به طوری که در برخی مناطق احتمال سیلابی شدن مسیل ها و آبگرفتگی معابر وجود دارد.

ملاشاهی با اشاره به اینکه طی این مدت در سایر نقاط مرکزی و شمال استان شرایط برای رگبارهای ناچیز و پراکنده فراهم است، خاطرنشان کرد: همچنین امروز در زاهدان، نواحی مرکزی و جنوب شرقی سیستان و بلوچستان وزش باد نسبتا شدید از سمت جنوب غرب دربرخی نقاط موجب بروز پدیده گرد و خاک می شود.

وی با اشاره به اینکه دریای عمان طی امروز وفردا نسبتا آرام است، تصریح کرد: در ۲۴ ساعت گذشته خاش با حداقل دمای ۹ درجه سانتی‌گراد و زابل، هامون راسک با حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتی‌گراد بالای صفر به ترتیب سردترین و گرمترین شهرهای استان بودند.