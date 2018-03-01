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۱۰ اسفند ۱۳۹۶، ۱۱:۵۲

رئیس کل دادگستری اردبیل:

آموزه های انسان دوستانه دین اسلام در جامعه ترویج شود

آموزه های انسان دوستانه دین اسلام در جامعه ترویج شود

اردبیل- رئیس کل دادگستری استان اردبیل خواستار ترویج آموزه های انسان دوستانه دین اسلام با هدف کاهش آسیب ها در جامعه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد علی قاصدی پیش از ظهر پنج شنبه در دومین همایش بانوان خیر مرکز استان اردبیل تصریح کرد: دین اسلام دستگیری و کمک به مظلوم را مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: کمک به برادر دینی در آیات قرآن و احادیث متعدد تاکید و ارج و ارزش آن بیش از عبادت عنوان شده است.

رئیس کل دادگستری استان متذکر شد: با توجه به افزایش آسیب های اجتماعی ضروری است آموزه های بشردوستانه اسلام در جامعه ترویج شود.

قاصدی نمونه ضرورت دستگیری از برادر دینی را در حمایت از زندانیان جرایم غیر عمد دانست و افزود: برخی خانواده ها بدون تقصیر گرفتار شده اند.

رئیس هیئت امنای ستاد دیه استان تاکید کرد: این گروه از زندانیان به دلیل مشکلات اقتصادی در زندان به سر می برند و نمی توان از اثرات سو این موضوع چشم پوشید.

وی با بیان اینکه هر اقدام خیری به منزله ذخیره ای برای آخرت است، خواستار حمایت خیرین از زندانیان جرایم غیر عمد شد.  

کد مطلب 4240464
محمد میرزایی ناطق

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