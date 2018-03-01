به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی آقازاده ظهر پنجشنبه در جریان بازدید از شهرک صنعتی شماره سه اراک با اشاره به مباحث مطرح شده در جریان این بازدید اظهار داشت: آن دسته از مشکلات صنایع که رفع آنها در محدوده اختیارات استانی قرار دارد در داخل استان رفع و در غیر این صورت در دستگاه های بالادستی و وزارت خانه ها مطرح و پیگیری می شود، جلسه امروز به نوعی گفت و گوی میان بخش خصوصی و دولت بود.

استاندار مرکزی خاطرنشان کرد: باتوجه به اینکه شهرک صنعتی شماره سه اراک قابلیت توسعه را دارد و احتمال می دهیم در سال های نزدیک گسترش قابل توجهی داشته باشد باید به فکر احداث یک راه دسترسی از ضلع شمالی شهر اراک به این منطقه باشیم، پیشنهاد ما برای احداث این مسیر از منطقه انتهایی فرودگاه تا خیرآباد است که مسافتی ۱۵ کیلومتری دارد.

آقازاده تصریح کرد: جاده دسترسی به این شهرک در ساعات ابتدایی روز و ساعات پایان زمان اداری با حجم ترافیک بالایی مواجه است که می تواند بسیار حادثه ساز باشد و به دنبال این مباحث با آغاز به کار مجموعه آندسازی آلومینیوم و فولادسازی در این منطقه حجم ترافیک جاده ای دو چندان خواهد شد.

وی ادامه داد: با فعالیت این دو صنعت و گسترش همزمان این مجموعه جاده فعلی نمی تواند پاسخگوی تردد های این مسیر باشد اما با احداث جاده ای در انتهای مسیر فرودگاه علاوه بر کاهش حوادث و ترافیک مسیر دسترسی نیز آسان تر و نزدیکتر می شود.

استاندار مرکزی عنوان کرد: طرح روگذر این منطقه باید در طرح تفصیلی منطقه خیرآباد گنجانده و بخشی از هزینه های اجرایی آن از مجموعه های استفاده کننده و مستقر در شهرک صنعتی تامین شود، همچنین با توجه به پیش بینی توسعه گسترده این منطقه از هم اکنون باید به فکر تامین آب کافی برای منطقه باشیم.

آقازاداه بیان کرد کرد: در خصوص مسائلی همچون تامین روشنایی شهرک باید به دستگاه های بالادستی مرکزی مراجعه داشته باشیم، درحال حاضر برای رسیدگی به مسئله روشنایی شهرک صنعتی، نگهداری و سرویس سامانه روشنایی را بر عهده شهرک و تامین برق آن را بر عهده مجموعه توانیر قرار می دهیم.

وی ابراز داشت: مدیریت شهرک صنعتی باید به وضعیت دو واحد کشتارگاه طیور و واحد سرب و روی سازی رسیدگی جدی داشته باشد، زیرا ایجاد آلودگی محیطی این دو واحد برای واحدهای همجوار ایجاد مزاحمت کرده است.

استاندار مرکزی اضافه کرد: در راستای اجرای طرح تقاطع غیرهمسطح خیرآباد شش میلیارد تومان تامین شده و عملیات اخذ مجوز توسط معاون عمرانی استانداری مرکزی پیگیری می شود.

آقازاده افزود: انجام مطالعه بر روی مسیر پیشنهادی انتهای فرودگاه به خیرآباد در دستور کار قرار می گیرد و گفتنی است برای این منطقه طرح های ویژه ای اعم از ایجاد فضای سبز، دوبانده کردن محور و تامین صحیح روشنایی در نظر گرفته ایم.

وی ادامه داد: مشکلات مرتبط با دستگاه های خدمات رسان باید به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرند زیرا در صورت غافل شدن از آنها با مشکلات بسیار جدی در عرصه ارائه خدمات مواجه خواهیم شد، همچنین پیگیری مصوبات این جلسه برعهده هیات مدیره این شهرک است.