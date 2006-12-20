فرهنگ و هنر در مطبوعات

به گزارش خبرنگار مهر، "تهران امروز" در صفحه سینمای جهان گفتگو با جرج کلونی بازیگر فیلم "آلمانی خوب" را عنوان اول قرار داده که یادداشتی بر این فیلم در ستون نقد مکمل گفتگو می شود. "10 فیلم برتر پیتر اوتول" عنوان مطلب جالبی از این صفحه است. ستون گزارش هم گفتگوی کوتاهی با فرهاد صفی نیا، فیلمنامه نویس "آپوکالیپتو" دارد با عنوان "از دنیای ریاضیات تا تمدن مایایی". نهایتاً یادداشتی به بهانه اعلام نامزدهای جوایز گلدن گلوب به کار این صفحه پایان می دهد.

صفحه ادبیات "کتاب های پرفروش روز ایران به روایت ناشران و کتابفروشان" را خبر اول قرار داده و در ادامه مروری دارد بر مجموعه داستان "بریم خوشگذرونی" نوشته علیرضا محمودی ایرانمهر. "کوه سرگردان" سه گانه دانشور را کامل می کند" عنوان ستون یک خبر این صفحه است. صفحه پایانی "مستندی درباره اثبات جانبازی" را خبر اول قرار داده و در ادامه به خبر "خالق "تام و جری" از دنیا رفت" پرداخته است. نهایتاً "نجواهای عاشقانه" به بابک بیات تقدیم شد" و "مسعود کیمیایی: شهر فقط خیابان نیست" به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهند.

روزنامه "بانی فیلم" عنوان روی جلد را به "صفار هرندی: آینده هنر کشورمان بیمه شد" اختصاص داده که بخشی از سخنان وزیر ارشاد در اختتامیه نخستین جشنواره تولیدات هنری آموزشگاههای آزاد هنری است. گزارشی کوتاه از اختتامیه جشنواره فیلم شهر هم در این صفحه آمده است. گزارش این روزنامه از وضعیت لابراتوارهای فیلمسازی در آستانه جشنواره فیلم فجر خبر اول صفحه دوم است و خبر "بیش از 230 فیلمنامه به دفتر دومین جشنواره فیلم پلیس رسید" در این صفحه است. چهره روز مجتبی راعی است با عنوان "سفر راعی به هیدالو".

در صفحه چهارم حرف های سیروس الوند در خصوص علت حضور نداشتن "تله" در جشنواره فجر خبر اول قرار گرفته و در ادامه به نقد و بررسی "عصر جمعه" در دانشگاه صنعتی شریف اشاره شده است. "اعلام اسامی فیلم های راهیافته به جشنواره نماز و نیایش" و "برپایی جشن شب یلدا در خانه هنرمندان" به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهند. ستون نگاه، "تله" به روایت فیلمنامه نویس را انعکاس داده که یادداشتی به نقل از مهر است. صفحه پنجم گزارش نشست بررسی سیمای شهر در آثار کیمیایی را خبر اول قرار داده و در ادامه مطلبی را به برگزاری دومین دوره این جشنواره اختصاص داده است.

صفحات سینما جهان امروز به جدیدترین فیلم میشل پلاسیدو پرداخته و در ادامه گفتگویی دارد با آلخاندرو آمنابار. نگاهی به فیلم "بابل" ساخته ایناریتو به کار این صفحات پایان می دهد. در صفحه فرهنگ و ادب "نشست "امام خمینی (ره) عارف ناشناخته قرن" برگزار شد" خبر اول قرار گرفته و در ادامه به "نخستین جایزه جهانی پوستر ادیان توحیدی امروز آغاز می شود" پرداخته است. سفر مارکز به ایران و "جشن تولد رامبراند در تهران برگزار می شود" به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهند. امروز صفحه تئاتر نشست خبری نمایش "نوای اسرارآمیز" نوشته امانوئل اشمیت را عنوان اول قرار داده است.

یک فنجان چای با چکامه چمن ماه، خبر اول صفحه تلویزیون است با عنوان "معجزه برای همه رخ می دهد". "مستندسازی در تلویزیون زیر سایه آثار داستانی" هم مطلبی به نقل از مهر در ستون چشم انداز است. نهایتاً در صفحه پایانی به درگذشت خالق "تام و جری" پرداخته شده و در ادامه هم "تام آرنولد با قدرتی فوق العاده" و خبر "جیم کری با تیم برتون همکاری می کند؟" برجسته شده است. چند خبر کوتاه هم کار این صفحه را تمام می کنند.

"ایران" در صفحه اول فرهنگ و هنر نگاهی دارد به نمایش "پروانه های آسیایی" به کارگردانی محمد حاتمی با عنوان "نقش روح در صحنه!". در ادامه به فیلم جدید استیون سودربرگ به نام "آلمانی خوب" پرداخته شده با عنوان "گمشده در سایه ها". صفحه دوم فرهنگ و هنر به مناسبت اجرای تازه ای از نمایش "مری پاپینز" مطلبی را به این فیلم اختصاص داده است. در صفحه پایانی "جشن نقاشی در ایران و هلند" خبر اول قرار گرفته و در ادامه به خبر "جشنواره تئاتر فجر صاحب سالن تازه شد" پرداخته است. "اجرای کنوانسیون تنوع فرهنگی یونسکو" و "اعلام نامزدهای اسکار اسپانیا"خبرهای کوتاهی از این صفحه هستند.

روزنامه "جام جم" در صفحه رسانه خبر پخش یک فیلم تلویزیونی تازه به مناسبت شهادت امام جواد (ع) از شبکه دوم را خبر اول قرار داده و در ادامه به گزارش نشست مسعود کیمیایی و سینمای شهری پرداخته است. اکران "ستاره است" از امروز در چند سینما و فروش خوب "تله" به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهند. در صفحه تجسمی گفتگو با هوشنگ جزی زاده، هنرمند پیشکسوت نگارگر برجسته شده است.

نهایتاً صفحه پایانی خبر قطعی شدن سفر مارکز به ایران را عنوان اول قرار داده و در ادامه هم "الواح تاریخی ایران بازنمی گردد" مورد توجه قرار گرفته است. "نشست تخصصی قصه گویی با حضور نویسندگان کودک و نوجوان" و "گشایش نمایشگاه آثار رامبراند در کتابخانه ملی ایران" برخی از اخبار این صفحه را تشکیل می دهند. حرف های شهریار وقفی پور، نویسنده و چند خبر کوتاه کار این صفحه را تمام می کنند.

"همشهری" در صفحه شهر تماشا نگاهی دارد به چند فیلم خارجی حاضر در جشنواره فیلم فجر در مطلبی با عنوان "آثار تلخ اجتماعی". گفتگو با پیتر باگدانوویچ هم در ستون چشم انداز آمده است. ستون سایه روشن به فروش جهانی فیلم ها اشاره دارد با عنوان "صدر گیشه در اختیار ویل اسمیت". صفحه ادب و هنر "هشتمین دوسالانه سفال، سرامیک و آبگینه با آثار325 هنرمند" را خبر اول قرار داده و در ادامه به نشست جشنواره فیلم شهر اشاره دارد. "مولف ایرانی برنده جایزه کتاب سال عراق" و خبر دیرهنگام "90 فیلم بلند متقاضی شرکت در جشنواره فجر" برخی اخبار برجسته این صفحه هستند. "جشن تولد رامبراند در تهران" و چند خبر کوتاه به کار این صفحه پایان می دهند.

روزنامه "اعتماد ملی" در صفحه تجسمی گفتگوی هادی حیدری با توکا نیستانی در رادیو تهران را منعکس کرده با عنوان "طنز سیاه و توبره حسن کچل". ستون خط و نقطه هم به "گرافیک: همه چیز و هیچ چیز" پرداخته است. ستون بوم سفید به بهانه نمایشگاه رکن الدین حائری زاده در گالری گلستان، مطلب "خیال ورزی با طبیعت بی جان" را به آن اختصاص داده است. صفحه ادب و هنر گفتگو با جعفر پناهی، داور جشنواره فیلم دبی، را خبر اول قرار داده است. "برگزیدگان جشنواره آموزشگاههای آزاد معرفی شدند" و جلسه خبری "شهر در آثار مسعود کیمیایی" از اخبار برجسته این صفحه هستند. ستون نسخه اول، گفتگو با کامبیز درم بخش به مناسبت تازه ترین نمایشگاهش در نگارخانه مینا را انعکاس داده و در ستون حرف های همسایه نیز به درگذشت فرخ غفاری پرداخته به قلم زاون قوکاسیان.

"اعتماد" در صفحه سینما گفتگویی دارد با سامان مقدم درباره سال های فیلمسازی و حواشی آثارش با عنوان "پای ادعایم می ایستم". تحلیلی بر درآمد نیمه اول سال سینمای ایران هم در ستون گزارش آمده است. ستون نگاه به فیلم "گیس بریده" ساخته جمشید حیدری پرداخته با عنوان "به نام غیرت". صفحه پایانی "روزهای خوب در انتظار اهالی تئاتر" را خبر اول قرار داده و در ادامه به حضور "بهرام بیضایی و اورهان پاموک در بخارا" اشاره دارد. "نمایش تابلو "گویا" پس از 220 سال" و خبر "کتابخانه ملی میزبان آثار رامبراند است" به اخبار برجسته این صفحه پایان می دهند.

روزنامه "آینده نو" در صفحه سینما به یاد فرخ غفاری مطلبی را به قلم سعید عقیقی انعکاس داده است. ستون حرف اول هم به جشنواره فیلم شهر پرداخته با عنوان "نقد سنتی، نقد مدرن". "1001 فیلمی که باید ببینید پیش از آنکه بمیرید" به فیلم "بارندازهای نیویورک" محصول 1928پرداخته است. صفحه نگاره، نگاهی دارد به نمایشگاه گروهی عکس در نگارخانه هفت ثمر با عنوان "شعرهای تصویری در قاب عکس". مروری بر زندگی و آثار روبر کاپا، عکاس جنگ، هم در این صفحه انعکاس پیدا کرده است.

در صفحه تئاتر، تأملی بر چهارمین گردهمایی هنرمندان تئاتر دفاع مقدس در مشهد منعکس شده با عنوان "تئاتری که به ساختارشکنی نیاز دارد ..." و چند خبر کوتاه تئاتری در ستون روی صحنه هم به کار این صفحه پایان می دهند. چهره روز امروز اختصاص یافته به جو باربارا "مرگ مرد کارتونی"و مصطفی پورمحمدی "روز سخت وزیر کشور".

"حیات نو" در صفحه فرهنگ و اندیشه گفتگو با نورالدین زرین کلک، پدر انیمیشن ایران را خبر اول قرار داده و در ستون یادداشت به مجموعه "باغ مظفر" کار جدید مهران مدیری پرداخته است با عنوان "داستان ناتمام برره". "سفر مارکز در نیمه دوم فروردین سال آینده قطعی شد" البته به ایران، در ستون خبرها انعکاس پیدا کرده است. صفحه پایانی به حضور مسعود کیمیایی و جواد طوسی در سینما فلسطین پرداخته و در ادامه خبر "یک شاهکار دیگر از کلینت ایستوود" را انعکاس داده است. "منتقد فیلم روزنامه تایمز: فیلم "بابل" را ببینید!" و خبری با عنوان "خون بازی" برای اولین بار در ایران نمایش داده شد" در ستون یادداشت به کار این صفحه پایان می دهند.

روزنامه "آفرینش" در صفحه دانشگاه هنر نخستین هم اندیشی فعالان صنعت طبیعت گردی را خبر اول قرار داده و در ادامه به نشست مطبوعاتی مسعود کیمیایی در سومین روز از جشنواره فیلم شهر اشاره دارد. ستون اخبار کوتاه هنری و چشم انداز هنر هم به ذکر اخبار کوتاهی از دنیای هنر اکتفا کرده اند.

و بالاخره "صدای عدالت" در صفحه هنری نشست بررسی سینمای شهری در آثار کیمیایی را خبر اول قرار داده و در ادامه به دهمین جشنواره قصه گویی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان پرداخته است. درگذشت خالق تام و جری و "نمایشگاه آثار رامبراند در کتابخانه ملی ایران" برخی از اخبار کوتاه ستون خبر در این صفحه هستند.