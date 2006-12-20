عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- صدور حکم مجدد اعدام برای پنج پرستار بلغاری و یک پزشک فلسطینی به اتهام انتقال ویروس ایدز به کودکان لیبیایی با واکنش منفی اروپایی ها وآمریکا روبرو شد.



- عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب میانجی گری خود برای حل بحران لبنان را ازسرگرفت.



- رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین شب گذشته اجرای آتش بس میان همه گروههای فلسطینی به ویژه فتح و حماس در نوار غزه را اعلام کرد.



- سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که واشنگتن خواهان رای گیری شورای امنیت درباره پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی در این هفته است.



- نخست وزیر انگلیس اعلام کرد که کشورش در صورت دوری از آمریکا بهای سنگینی را خواهد پرداخت.



- اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین خواستار خویشتن داری و پایان مظاهر مسلحانه در پی درگیری های خونین میان حماس وفتح شد که از شنبه گذشته و در پی سخنرانی جنجالی ابومازن و درخواست وی برای برگزاری انتخابات زودهنگام 11 کشته به جا گذاشته است.



- کوفی عنان دبیرکل سازمان ملل متحد درباره هرگونه حمله نظامی احتمالی به ایران برای متوقف کردن برنامه هسته ای صلح آمیز این کشور هشدار داد.



- عمیر پرتز وزیر جنگ اسرائیل اعلام کرد که بروز هرگونه جنگ درتابستان آینده میان سوریه و سوریه یا با هر کشور دیگر در تابستان آینده بعید است.