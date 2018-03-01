به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با «آندری پلنکوویچ» نخست وزیر کرواسی دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان در این دیدار ضمن ابلاغ سلام معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، اظهار داشت: علاقمند توسعه و تعمیق روابط دو جانبه با کرواسی در همه زمینه ها هستیم.

وزیر امور خارجه توریسم حلال، انرژی، کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری پیشرفته و همکاری های بانکی را از زمینه های همکاری دو کشور خواند که عمدتا در جریان است.

همکاری با کرواسی برای سرمایه گذاری و اجرای پروژه های مشترک در کشورهای همسایه ایران از جمله نکات مطرح شده توسط وزیر امور خارجه بود.

ظریف همچنین بر تقویت همکاری های دو کشور در مجامع و سازمان های منطقه ای و بین المللی بطور دو جانبه و نیز در چارچوب اتحادیه اروپا تاکید کرد.

پلنکوویچ نخست وزیر کرواسی نیز ضمن بسیار خوب توصیف کردن روابط دو کشور، افزود: در سال های اخیر قدم های خوبی برای همکاری های دو کشور بویژه در حوزه اقتصادی و تجاری برداشته شده است که لازم است تداوم یافته و تقویت شود.

نخست وزیر کرواسی با تمجید از نقش مثبت و سازنده ایران در خاورمیانه ایران را کشوری متنفذ توصیف کرد که در راستای ثبات منطقه تلاش می کند.