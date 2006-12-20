به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از منوچهر طیاب شب گذشته (سه شنبه 28 آذر) در ساختمان شماره سه فرهنگستان هنر با حضور علیرضا رضاداد مدیر عامل بنیاد سینمایی فارابی، محمدمهدی دادگو، علیرضا رئیسیان، محمدعلی نجفی، محمدرضا اصلانی و خسرو سینایی برگزار شد.

در این مراسم، محمدمهدی حیدریان، معاون هنری فرهنگستان هنر، گفت: "مستندسازی یکی از شریف ترین رشته های فیلمسازی است که باید بیش از پیش مورد حمایت قرار بگیرد. یکی از رویکردهای فرهنگستان هنر حمایت و پاسداشت سینمای مستند و پیشکسوتان این عرصه است که اقدام های موثری در همین زمینه انجام شده است. راه اندازی کانون فیلم مستند به همراه نمایش و حضور سینماگران مستندساز از همین دست فعالیت هاست. محمدرضا اصلانی نیز به عنوان مدیر گروه سینمای فرهنگستان هنر دعوت به همکاری شده تا از تجربیات وی در این زمینه استفاده کنیم."

وی در ادامه خاطرنشان کرد: "یکی از مسایلی که باعث نگرانی مستندسازان شده، نگرانی در خصوص از بین رفتن فیلم های قدیمی است. به همین منظور، طی جلسات مشترکی که با خوشنویس مدیر فیلمخانه ملی ایران داشتیم، کارهایی برای مرمت و بازسازی این آثار ارزشمند انجام خواهیم داد."

در ادامه مراسم، اصلانی ضمن تقدیر از فعالیت های منوچهر طیاب گفت: "ترجیح می دهم به تماشای فیلم ها همراه با سایر مدعوین بپردازم تا اینکه در این خصوص صحبت کنم. نمایش این آثار ارزشمند نشان از توجه و عشق کارگردان به سینمای مستند است و این آثار سندی ارزنده از تاریخ و هویت شهر اصفهان محسوب می شود که باید به بهترین شکل حفظ و احیا شوند."

در ادامه مراسم آثار مستندی در خصوص اماکن تاریخی و بزرگان هنر اصفهان پخش شد. فیلم های "پرستش"، "حاج منصور الملکی" و "حسین یاوری" از ساخته های خسرو سینایی، "بوم سیمین" به کارگردانی کامران شیردل، "قلمکار" اثر حسین علاء و "طرح ها و دیوارها" کاری از حمید سهیلی آثاری بودند که در این مراسم به نمایش درآمد.



پس از خاتمه نمایش فیلم ها سینایی در خصوص اهمیت این نوع مراسم گفت: "در ابتدا باید یادی از فیلمبردار فقید سینما فریدون قوانلو کنم که در بسیاری از مستندهای ارزشمند سینما به عنوان فیلمبردار حضور داشت. سینما به نسبت جنجالی بودنش، فراموش کار است. حدود 30 سال پیش که این آثار مستند را می ساختم با این فیلم ها زندگی کردم و از اینکه با همت فیلمخانه ملی ایران فیلم مستند "حاج منصور الملکی" مرمت و احیا شد، تشکر می کنم."



محمدعلی نجفی در بخشی دیگر از مراسم درباره معماری میدان نقش جهان گفت: "معماری به نوعی ماکت تاریخ است و این ماکت در بافت اصفهان به گونه ای محسوس نمایان می شود. در دوران تحصیل در رشته معماری احساس کردم می توانم با دوربین حرف هایم را در مورد معماری بزنم. در چند فیلم به موضوع معماری اصفهان پرداختم که بارزترین آنها "افسانه شهر لاجوردی" است."



منوچهر طیاب نیز در خصوص اهمیت ساخت آثار مستند گفت: "سینمای مستند برانگیزاننده است و شرایطی را در اختیار محقق قرار می دهد که از طریق آن بتواند اندیشه اش را به علاقمندان ارایه کند. در اینجا باید به درگذشت زنده یاد فرخ غفاری اشاره کنم که از پیشگامان تاریخ سینمای ایران بود و بسیاری از فیلمسازان قدیمی ایران از شاگردان وی محسوب می شوند. غفاری عاشق ایران بود."

کامران شیردل به عنوان یکی از مهمانان این مراسم گفت: "امشب قرار بود برای ساخت فیلمی به دبی بروم که وقتی از من برای حضور در این مراسم دعوت شد به خاطر احترامی که برای سینمای مستند قایلم، ترجیح دادم در این مراسم حضور یابم. از دست رفتن مرحوم فرخ غفاری برایم بسیار سخت است. به عقیده من، غفاری بزرگمرد سینمای ایران بود و مرگش در غربت بسیار تلخ است. امیدوارم با حمایت از سینمای مستند این گونه فیلمسازی بیش از پیش موفق عمل کند."