سفر مارکز در نیمه دوم فروردین سال آینده قطعی شد

به گزارش خبرنگار مهر ، با گذشت بیش از یک ماه اعلام خبر سفر گابریل گارسیا مارکز نویسنده کلمبیایی الاصل برنده جایزه نوبل ادبیات به ایران ، دست اندرکاران این سفر اعلام کردند برنامه این سفر قطعی شده است و به زودی در اختیار رسانه ها قرار خواهد گرفت .

گابریل گارسیا مارکز قصد دارد در سفر به ایران با برخی از دولتمردان و شخصیت های سیاسی و فرهنگی کشور دیدار و گفتگو کند و همچنین با حضور در یکی از تالارهای شهر در جمع علاقمندانش حضور یابد و سخنرانی کند .

از هم اکنون ناشران آثار این نویسنده آمریکای لاتین به تکاپو در آمده اند تا به طریقی شرایط حضور وی را در موسسه خویش فراهم کنند و از این رهگذر به شهرت خود بیافزایند .

همچنین پس از انتشار خبر اولیه حضور مارکز در ایران از سوی خبرگزاری مهر، تاکنون بسیاری از موسسات نشر ، بنگاه های ادبی و برخی از دانشگاه های کشور خواستار اطلاع رسانی بیشتردر مورد برنامه های این سفر هستند .

ممکن است به دلیل کهولت سن مارکز این سفر لغو شود

همچنین یک وابسته سفارتخانه های اسپانیایی زبان تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد : مارکز نویسنده ای کهنسالو پیر است و انجام این سفر که در حدود 20 ساعت به طول می انجامد برای وی دشوار است ، اگرچه برنامه ای سفر قطعی شده است اما به دلیل کهولت و بیماری سرطان که از چند سال قبل با آن دست و پنجه نرم می کند ممکن است در هر مرحله این سفر لغو شود .

وی همچنین در مود عدم اطلاع رسانی در مورد این سفر در پایگاه اطلاع رسانی رسمی این نویسنده در اینترنت گفت : این پایگاه اطلاع رسانی بنا به دلایلی مدت دو سال است که متوقف شده است و دیگر اخبار مربوط به این نویسنده را دنبال نمی کند و برای اطلاع از برنامه های سفر این نویسنده باید با کارگزاران وی تماس گرفت .

این وابسه فرهنگی در مورد زمان این سفر گفت : برنامه این سفر درفروردین ماه آنیده ریخته شده است ولی روز ورود مارکز به ایران و بازگشت او به صورت دقیق هنوز مشخص نشده است ولی در برنامه اولیه این سفر مشخص شده که در نیمه دوم فروردین ماه مارکز در ایران خواهد بود .