مدیر نشر اقبال : منفعت حذف یارانه کاغذ بر سختی های احتمالی غلبه دارد

وی در گفتگو با خبرنگار مهر ، با بیان این مطلب ، افزود : شرایط برای ظهور نشرحرفه ای در ایران فراهم شده و به زودی با حذف یارانه های دولتی به کاغذ ، شاهد آنچه که به عنوان نشر حرفه ای شناخته می شود خواهیم بود .

وی افزود : ناشر حرفه ای به هیچ وجه به چیزی جزتوان اقتصادی و فکری خود درتولید کتاب متکی نیست و ناشرانی که با کمک کاغذ یارانه ای و دیگر اقلام حمایتی به حیات خود ادامه می دهند به واقع حرفه ای نیستند .

کتابچی یادآور شد : با حذف یارانه های کاغذ شاهد شکل گیری نشر حرفه ای در ایران خواهیم بود .



مدیرعامل نشر اقبال با بیش از صد سال سابقه فعالیت در زمینه نشر کتاب در ایران خاطر نشان کرد : ناشر حرفه ای در ایران بر اساس تعداد و کیفت تولیداتش شناخته می شود ناشر حرفه ای از طرف دیگر باید بر تمام فرایندهای تولید کتاب اشراف داشته باشد .

وی یادآورشد : شاید در دیگر کشورها این گونه نباشد اما در ایران به ناشری می توانیم حرفه ای بگوییم که تسلط کافی بر تمام امور تولید ، چاپ ، صحافی و توزیع کتاب داشته باشد . ناشرانی که از این امور آگاهی ندارند طبعا دچار مشکل خواهند شد و آنها را نمی توانیم حرفه ای بدانیم .

سعید اقبال ( کتابچی ) همچنین گفت : ناشر حرفه ای باید تحصیلات عالیه داشته باشد البته این الزامی نیست ولی اگر ناشری نه تحصیلات مرتبط دارد و نه از تجربه کافی برخوردار است ، طبعا چنین کسی را نمی توانیم ناشر حرفه ای بدانیم و این فاکتور تعیین کننده ای نیست ، اما یکی از لازمه های کار نشر است .