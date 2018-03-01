مراسم سالروز ورود امام خمینی(ره) به قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت سالروز ورود رهبر کبیر انقلاب اسلامی به قم در دهم اسفندماه سال ۵۷ عصر پنج‌شنبه در مدرسه تخصصی فقه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در ابتدای این مراسم رئیس مدرسه تخصصی فقه امام در سخنانی اظهار داشت: این مدرسه در منزلی که امام خمینی(ره) در قم به مدت نزدیک به یک سال اقامت داشتند ایجاد شده است.

حجت الاسلام مجتبی طاهری خرم آبادی افزود: امام راحل بعد از ۲۲ بهمن و کمتر از یک ماه از پیروزی انقلاب به قم وارد شدند و در این منزل سکونت فرمودند و برخی از حوادث انقلاب در این مدت رخ داد.

وی اظهار داشت: این مدرسه تاکنون صد طلبه در رشته فقه و اصول با روش اجتهادی امام تربیت کرده است.

در ادامه حجت الاسلام محتشمی‌پور طی سخنانی اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های امام راحل تبعیت از مرجعیت و احترام به آن بود و همین عامل سبب شد تا در مدت حیات آیت الله بروجردی اقدامی علیه رژیم شاه انجام ندادند.

وی با بیان اینکه رهبر کبیر انقلاب در برخی موارد نظرات و مشی متفاوتی نسبت به آیت الله بروجردی داشتند، افزود: در مدت اقامت امام در نجف نیز این مسئله نسبت به آیت الله حکیم وجود داشت اگرچه امام موارد مورد نظر خود را به صورت مشورت به ایشان منعکس می‌کردند.

امام هیچ‌گاه اقدامی که موجب تضعیف مرجعیت شیعه شود انجام ندادند

استاد حوزه علمیه قم با بیان اینکه امام هیچ‌گاه حرکت و اقدامی که موجب تضعیف مرجعیت شیعه شود انجام ندادند، ادامه داد: در شرایط خفقان عراق و در زمانی که آیت الله حکیم در تنگنای سیاسی قرار گرفته بود و هیچ‌کس جرئت حمایت از او را نداشت امام به ملاقات آیت الله حکیم رفت و پیشنهاد اقداماتی را هم به ایشان دادند.

وی افزود: امام شخصیتی استثنا بود که از سال ۴۹ برای تشکیل حکومت اسلامی برنامه داشتند و انسانی هم نبود که حرفی بزند و به آن عمل نکند.

حجت الاسلام محتشمی‌پور اضافه کرد: برخی امروز مطرح می‌کنند که امام برای فروپاشی رژیم شاه برنامه داشت ولی برای بعد از آن بی برنامه بود که این حرف بسیار بی‌ربط است.

وی تأکید کرد: امام از سال ۴۹ در نجف مباحث ولایت فقیه و حکومت اسلامی را تدریس کردند، افزود: توکل امام به خداوند و روشن بینی در حرکت انقلابیشان بی‌نظیر بود و در شرایطی که سیاستمداران و آقایان برای امام پیام می‌دادند که سرنگونی رژیم شاه یک خیال است هرگز نا امید نشدند و معتقد به پیروزی بودند.

امام راحل موفقیت‌ها را هیچ‌گاه به خود نسبت نمی‌دادند

این کارشناس مسائل سیاسی افزود: از دیگر ویژگی‌های امام این بود که موفقیت‌ها را هیچ‌گاه به خود نسبت نمی‌دادند و همه را از ناحیه خدا می‌دانست.

وی رعایت مسائل شرعی از سوی امام را از دیگر ویژگی‌ها برشمرد و اظهار داشت: امام حتی در فرانسه که بلاد غرب بود هرگز دست از رعایت مسائل شرعی برنداشتند و بر رعایت قوانین این کشور تأکید می‌فرمودند.

حجت الاسلام محتشمی‌پور افزود: امام وظیفه روحانیت را نقش ارشادی می‌دانستند به همین دلیل هم با اینکه انقلاب به رهبری ایشان پیروز شد از تهران به قم آمدند تا بر این نقش تأکید کنند.

در ادامه این مراسم همایش جایگاه قرآن در اجتهاد امام خمینی(ره) برگزار شد.

قرآن جایگاه ویژه‌ای در اجتهاد فقهی امام داشت

حجت الاسلام محمدعلی ایازی در این همایش اظهار داشت: قرآن جایگاه ویژه‌ای در اجتهاد فقهی امام داشت و در استنباط احکام به آن توجه داشتند.

وی افزود: آیت الله بروجردی و بزرگان حوزه همواره بر کوچک کردن علم اصول تأکید داشتند و امام نیز این راه را رفتند.

این استاد دانشگاه گفت: از ویژگی‌های مکتب اجتهادی امام این بود که به عقل و عرف در استنباط از قرآن و تفسیر بها می‌داد.

همچنین حجت الاسلام قاضی‌زاده اضافه کرد: امام دارای دو سطح تفسیر فقهی و عرفانی از قرآن بودند و تفاسیر رایج را به عنوان برداشت از قرآن و نه تفسیر به معنای حقیقی تعبیر می‌کردند.