دورنمای مبهم میانجی گری اتحادیه عرب در سایه افزایش سطح مطالبات مخالفان سنیوره

رایزنی های موسی در بیروت؛ گفتگوهای اسد با پوتین

عمرو موسی که برای سومین بار طی هفته های اخیر به لبنان سفر می کند؛ تماسهای خود با تمام طرفها اعم از موافقان و مخالفان

را از سرگرفته است.



موسی گفته است که پس از دو روز حضور در بیروت به دمشق می رود؛ زیرا بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به مسکو رفته است .



از سویی، بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز روز گذشته درمسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد؛ محور مذاکرات اسد و پوتین، تحولات خاورمیانه به ویژه اوضاع کنونی لبنان و آینده روابط بیروت ودمشق و اوضاع ناآرام مناطق فلسطینی بود.



ولادیمیر پوتین در این دیدار اوضاع کنونی خاورمیانه را بی نهایت بحرانی توصیف کرد؛ تحلیلگران یکی از دلایل سفر اسد به مسکو را درخواست برای میانجی گری میان دمشق و بیروت قلمداد کرده اند و سفر فواد سنیوره نخست وزیر لبنان که پیش از دیدار اسد ازمسکو انجام شد؛ از تلاشهای روسیه برای ایفای نقش در صحنه لبنان به منظور آرام کردن فضای سیاسی این کشور حکایت می کند.



به گزارش مهر، گروههای ملی واسلامی لبنان که تا چند روز پیش، تشکیل دولت وحدت ملی را تنها شرط پایان دادن به اعتصابات فراگیر خود اعلام می کردند، دوشنبه27 آذر سقف مطالبات خود را افزایش دادند و تصویب قانون جدید انتخابات و برگزاری انتخابات زودهنگام را به عنوان اولویت خود اعلام کردند.



نمایندگان این گروهها در نشستی در منزل عمر کرامی نخست وزیر سابق، درخواستهای جدید خود را در قالب بیانیه ای مطرح کردند.



این بیانیه حاوی اولویت های جدید برای مطالبات گروه های مخالف دولت کنونی است که در وهله اول برتصویب قانون جدید انتخابات، در وهله دوم اجرای انتخابات زودهنگام پارلمانی و در وهله سوم، تدوین گام های عملی برای تحقق این اهداف با تاکید بر ادامه اعتصابات متمرکز است.

این مطالبات در حالی اعلام می شود که اعتصابات فراگیر شهروندان لبنانی خواهان کناره گیری سنیوره امروز بیستمین روز پیاپی خود را پشت سر می گذراند ؛ معترضان، دولت سنیوره را در زمینه اداره کشور ناکارامد وناتوان دانسته و خواستار تشکیل دولتی با شرکت نمایندگان همه طیفها و طوایف ملت لبنان برای تصمیم گیری درباره مسائل مهم کشور هستند.



بیانیه یاد شده درحالی صادر می شود که گروههای مخالف دولت و شهروندان لبنانی همچنان به اعتصابات و تجمعات خود در مرکز شهر بیروت برای رسیدن به اهداف خود در سرنگون کردن دولت کنونی و مشارکت واقعی همگان در تصمیم گیری های کشور ادامه می دهند.

ادامه رایزنی های اتحادیه عرب و دورنمای مبهم آن

عمرو موسی روز گذشته برای تکمیل رایزنی های خود با مقامهای وشخصیتهای مختلف سیاسی لبنان و به منظور حل بحران سیاسی موجود در این کشور وارد بیروت شد. دبیرکل اتحادیه عرب پیش از آن به ریاض رفت و با عبدالله بن عبدالعزیز پادشاه عربستان درباره اوضاع لبنان گفتگو کرد و حمایت ریاض را از ابتکار عمل خود برای حل بحران سیاسی لبنان به دست آورد.



ورود عمرو موسی همزمان با اتهامات حزب الله علیه گروه حاکم بر لبنان موسوم به 14 مارس صورت گرفت که این گروه را به تلاش برای شکست طرح صلح عمرو موسی متهم کرد.



حسین رحال سخنگوی رسانه ای حزب الله گفته است که مطالبات اخیر مخالفان جناح حاکم درباره موضوع انتخابات با هدف حمایت و فعال سازی و موثرتر کردن ابتکارعمل ها برای برون رفت از بحران سیاسی کنونی لبنان مطرح شده است.

حال با اشاره به سفر مجدد عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب به بیروت برای پیگیری رایزنی های خود به منظور حل بحران سیاسی موجود در لبنان اظهار داشته است : طیف های مخالف چند موضوع اصلی از جمله اصل برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و وضع قانون جدید انتخابات را دراولویت های ملی لبنان قرارداده اند، زیرا این مسائل، خواسته مردمی و ملی به شمار می رود.

این مقام حزب الله، ولید جنبلاط رئیس حزب سوسیالیست ترقی خواه را به تلاش برای به شکست کشاندن تلاشهای موسی متهم کرده است .



به گفته رحال،جناح حاکم موسوم به 14 مارس گفتگو درباره تعدیل هر یک از مفاد پیش نویس دادگاه بین المللی را نمی پذیرد و در همین حال،محافل نزدیک به نخست وزیر فاقد مشروعیت لبنان نیز گفته اند که اصل اختصاص یک سوم موثر برای مخالفان در دولت را نمی پذیرند.

رحال این امر را مانع تراشی بزرگ جناح حاکم در مسیر حل بحران سیاسی لبنان قلمداد کرده و گفته است : این جناح ضمن تلاش برای به شکست کشاندن ابتکارعمرو موسی همزمان تلاش می کند تا ابتکارعربستان را ترویج کند؛هرچند که هنوز به صورت رسمی اعلام نشده و جزئیات آن معلوم نیست و تنها برخی مطبوعات هوادار نیروهای 14 مارس یکشنبه هفته جاری به آن اشاره کردند.

به گزارش مهر، این در حالی است که پطرس حرب از اعضای گروه 14 مارس تاکید کرده است که این گروه تمایلی به بی اثر شدن ماموریت عمرو موسی در لبنان ندارد.



اگر گروههای مختلف لبنانی از رایزنی های اتحادیه عرب برای حل بحران در این کشور استقبال کرده اند، اما امیل لحود رئیس جمهوری لبنان هر چند از تلاشهای اعراب استقبال کرده، اما گفته است که کلید حل مشکلات لبنان در دست خود لبنانی ها قرار دارد .



وی در این زمینه تاکید کرده است :باید این بحران درلبنان حل شود و نمی پذیریم راه حلی به ما تحمیل شود، بلکه باید به ما در تصمیمی که می گیریم کمک کنند.

لحود از برخی مسئولان لبنان که تلاش می کنند از آمریکا و فرانسه علیه طرفهای دیگر لبنانی کمک بگیرند، انتقاد کرد و افزود: به فواد سنیوره می گویم که درجهت منافع لبنان گام بردارد و ما باید مسائل را بدون دخالت قدرتهای خارجی حل کنیم و به جناح چهارده مارس می گویم که باید برای جلوگیری از تکرار این حوادث از گذشته درس بگیرد.

به هر حال با توجه به پافشاری جناح حاکم بر لبنان بر ادامه مواضع گذشته خود و تشدید مواضع گروههای ملی و اسلامی مخالف دولت و افزایش سطح مطالبات آنها به نظر می رسد موسی این بار هم نتواند در دستیابی به تفاهم میان گروههای مخالف وموافق لبنانی موفق شود و در نتیجه باید همانگونه که برخی رسانه های عربی تاکید کرده اند؛ شاهد تداوم اعتصابات فراگیر مخالفان حتی پس از اعیاد کریسمس و چه بسا در طول فصل سرد زمستان باشیم.