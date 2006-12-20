قطعنامه ضد ایرانی تا پیش از پایان سال 2006 باید تصویب شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون اتریش،"شون مک کورمک " در ادامه سخنان خود در واشنگتن گفت : رایزنی های لازم با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیش نویس قطعنامه علیه ایران انجام شده است .

وی با وجود مخالفتهای برخی اعضای دائم شورای امنیت ازجمله روسیه با برخی مفاد پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ادعا کرد : من معتقدم که 15 کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه شدید اللحن علیه ایران که شامل اعمال تحریم این کشور می شود ، رای مثبت خواهند داد .

" مک کورمک " گفت : واشنگتن می خواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از پایان سال جاری میلادی زمینه تصویب قطعنامه ضد ایرانی را فراهم کرده و آن را به تصویب برساند .

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا افزود:"کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی اخیر با " سرگئی لاوروف " همتای روسی خود درباره پرونده هسته ای ایران به بحث و تبادل نظر پرداخت .

این مقام آمریکایی خاطر نشان کرد : دیپلماتها در نیویورک به شدت در حال بررسی قطعنامه علیه ایران هستند .

این در حالی است که وزیر امورخارجه روسیه روز گذشته اعلام کرد : پیش نویس قطعنامه جدید بر ضد ایران بسیاری از نگرانی های روسیه را کاهش داده و به احتمال زیاد ایران نیز با آن موافق خواهد بود.