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۲۹ آذر ۱۳۸۵، ۹:۳۱

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا :

قطعنامه ضد ایرانی تا پیش از پایان سال 2006 باید تصویب شود

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از شورای امنیت خواست پیش نویس قطعنامه تحریم ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیزش را تا پیش از پایان سال جاری میلادی تصویب کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون اتریش،"شون مک کورمک " در ادامه سخنان خود در واشنگتن گفت  : رایزنی های لازم با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره پیش نویس قطعنامه علیه ایران انجام شده است .

وی با وجود مخالفتهای برخی اعضای دائم شورای امنیت ازجمله روسیه با برخی مفاد پیش نویس قطعنامه ضد ایرانی ادعا کرد : من معتقدم که 15 کشور شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطعنامه شدید اللحن علیه ایران که شامل اعمال تحریم این کشور می شود ، رای مثبت خواهند داد .

" مک کورمک " گفت : واشنگتن می خواهد شورای امنیت سازمان ملل متحد تا پیش از پایان سال جاری میلادی زمینه تصویب قطعنامه ضد ایرانی را فراهم کرده و آن را به تصویب برساند .

سخنگوی وزارت امورخارجه آمریکا افزود:"کاندولیزا رایس " وزیر امورخارجه آمریکا در گفتگوی تلفنی اخیر با " سرگئی لاوروف " همتای روسی خود درباره پرونده هسته ای ایران به بحث و تبادل نظر پرداخت .

این مقام آمریکایی خاطر نشان کرد : دیپلماتها در نیویورک به شدت در حال بررسی قطعنامه علیه ایران هستند .

این در حالی است که وزیر امورخارجه روسیه روز گذشته اعلام کرد : پیش نویس قطعنامه جدید بر ضد ایران بسیاری از نگرانی های روسیه را کاهش داده و به احتمال زیاد ایران نیز با آن موافق خواهد بود.  

کد مطلب 424089

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