به گزارش خبرنگار مهر، محسن علیزاده در گردهمایی هیئت های پهلوانی و زورخانه‌ای ۳۱ استان کشور در یزد اظهار داشت: ورزش باستانی، ورزش انسانیت است و این ورزش توسعه منش انسانی را دنبال می‌کند.

وی افزود: قهرمانی که در این رشته ورزشی فعالیت می‌کند، هر چه جایگاه بالاتری پیدا می‌کند، تواضع بیشتری می‌یابد که این متفاوت با همه رشته های ورزشی است.

مهرعلیزاده با بیان اینکه ورزش‌های زورخانه ای نشان دهنده مدنیت ما است، بیان کرد: کشتی پهلوانی بسیار غنی است و بار ارزشی بالایی دارد بنابراین مسئولان نباید نسبت به آن بی‌تفاوت باشند.

رئیس فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای عنوان کرد: فرهنگ غنی که در این ورزش وجود دارد باید گسترش یابد و در همه کشورهای دنیا فراگیر شود.

وی یادآور شد: در حال حاضر ۸۵ کشور دنیا ورزش باستانی را می شناسند اما لازم است این رشته ورزشی به سایر کشورهای دنیا نیز معرفی شود که این امر نیازمند تدوین آیین‌نامه برای این ورزش است.

مهرعلیزاده ادامه داد: فعالیت هایی که در سطح کشور در حوزه ورزش های زورخانه ای انجام می شود باید در چارچوب مقررات و آیین‌نامه ‌ها باشد تا این رشته ورزشی هم در کشور به روز رسانی شود و هم بتواند در سایر کشورهای دنیا فراگیر شود.

وی از باستانی کاران به عنوان پاسداران این رشته ورزشی یاد کرد و بیان داشت: باستانی کاران باید مرام پهلوانی را به دنیا معرفی کنند و ما نیز به دنبال توسعه مرام پهلوانی در دنیا هستیم.

به گزارش مهر، در مراسم گردهمایی هیئت های پهلوانی و زورخانه ای سراسر کشور از هیئت های کردستان، خراسان رضوی، یزد، کرمانشاه، خراسان جنوبی و البرز به عنوان هیئت های برتر سال ۹۶ تجلیل شد.