آمریکا به همکاری با اروپا نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر،"کارستن ویگت " در گفتگو با رادیو دولتی آلمان درباره تغییر و تحول در وزارت دفاع آمریکا گفت : " رابرت گیتس " مرد واقع گرایی است که می تواند پیوند خوبی با تمام ارکان پنتاگون برقرار کرده و نقش موثری در پیشبرد اهداف وزارت دفاع و دولت آمریکا ایفا کند .

این سیاستمدار آلمانی تاکید کرد : تا زمانی که سیاستهای پنتاگون از کاخ سفید نشات می گیرد؛ شاهد تنها یک روند در عملکرد این وزارتخانه خواهیم بود، اما در صورتی که گیتس بتواند برخی نوآوری ها را در این ارگان اعمال کند؛ آنگاه تغییر وضعیت دور از دسترس نخواهد بود .

وی با اشاره به اوضاع خاورمیانه درباره نقش آمریکا گفت : برای آنکه در خاورمیانه شاهد تغییر روبه مثبت و چشمگیر باشیم نیاز به یک آمریکای قوی داریم تا آمریکای ضعیف .

هماهنگ کننده روابط برلین - واشنگتن در توضیح گفته خود افزود : آمریکا می تواند در سایه همکاری تنگاتنگ با اروپا نقش مثبتی را در روند بهبود اوضاع خاورمیانه ایفا کند .

"ویگت " در ادامه گفت : البته ما اعتقاد داریم که آمریکا در چند ماه آتی خواهد توانست چهره قوی تری از خود در خاورمیانه به نمایش بگذارد .