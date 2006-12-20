نشست گروه 1+5 درباره ایران باز هم شکست خورد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، نسخه نسبتا اصلاح شده پیش نویس قطعنامه تحریمها شب گذشته در بین 15 عضو شورای امنیت که همچنین گزارشی را از سوی طرفداران این پیش نویس شنیدند، به گردش در آمد.

اما پس از دو جلسه غیر رسمی چانه زنی ، فرستادگان پنج عضو دائم شورای امنیت ( آمریکا، چین، فرانسه، انگلیس، روسیه) به علاوه آلمان همچنان نتوانستند به زمینه مشترکی در دو اصل کلیدی این پیش نویس دست پیدا کنند.

"ویتالی چورکین" نماینده روسیه در سازمان ملل متحد در جمع خبرنگاران با بیان دوباره مخالفت خود با بند ممنوعیت سفر 12 شخصیت ایرانی که مستقیما در برنامه هسته ای ایران مشارکت دارند، گفت:" ما هنوز چند مشکل داریم که باید حل شود."

وی افزود:" ما فکر می کنیم که این بند مناسب نیست و نمی خواهد به هیچ چیز در رابطه با منع گسترش سلاحهای هسته ای کمک کند؛ این بند تنها یک محرک غیرضروری است. ما فردا هم دیدار خواهیم داشت، اما نمی توانم به شما بگویم که نتیجه فردا چه خواهد شد." چورکین همچنین خواهان کاهش دامنه محدودیتهای مالی است.

" ژان مارک دلاسابلیر" نماینده فرانسه در سازمان ملل متحد هم درجمع خبرنگاران ادعا کرد:" ما پیشرفتی داشتیم، اما هنوز دو پاراگراف وجود دارد که حل نشده اند."

" آلجاندور ولف" کفیل نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم گفت:" ما فردا هم تلاش و گزارشی را به کشورهای خود ارائه خواهیم کرد و بار دیگر برای حل این مسئله به سرعت هر چه تمامتر و توافق بر سر آن طی هفته جاری منتظر می مانیم."

این در حالی بود که یک مقام سازمان ملل متحد هم گفت که برخی از 10 عضو غیردائم شورای امنیت از اینکه به قدر کافی طرف مشورت قرار نگرفته اند و در برابر یک عمل انجام شده قرار گرفتند، آزرده خاطر شدند.

دلاسابلیر گفت : "ما همچنان به دنبال پذیرش این قطعنامه تا پایان هفته جاری هستیم."

از سوی دیگر، " شون مک کورمک" سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا از شورای امنیت خواست پیش نویس قطعنامه تحریم ایران به سبب برنامه هسته ای صلح آمیزش را تا پیش از پایان سال جاری میلادی تصویب کند.