به گزارش خبرنگار مهر، سعید زرین‌فر صبح جمعه در آئین آغازین جشنواره افغانستان‌شناسی در بوشهر اظهار داشت: برگزاری این جشنواره‌ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است.

وی با اشاره به برگزاری پنجمین جشنواره افغانستان شناسی با حضور مهاجران افغان مقیم در ۱۴ استان کشور در بوشهر خاطرنشان کرد: برگزاری این جشنواره‌ها باعث رفع مشکلات پناهندگان افغان و آشنایی با هویت و تاریخ و فرهنگ این کشور می‌شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری بوشهر بیان کرد: مردم افغانستان بیش از چهار دهه در استان بوشهر حضور دارند و مردم استان میزبان خوبی برای آنها بوده‌اند.

وی با اشاره به حضور ۳۶ هزار تبعه افغانستان در استان بوشهر اضافه کرد: شش هزار و ۳۰۰ دانش‌آموز افغان در مدارس استان در کنار دانش‌آموزان ایرانی تحصیل می‌کنند.

پنجمین جشنواره افغانستان شناسی با حضور مهاجران افغان مقیم در ۱۴ استان کشور روز جمعه در بوشهر گشایش یافت.